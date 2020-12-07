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Какая видеокарта нужна, чтобы графика была «как у PlayStation 5»? (видео)
Источник материала: Onliner
PlayStation 5 хороша, но компьютер не отстает. Правда, для этого потребуется видеокарта, цена которой окажется выше, чем всей консоли. Тем не менее, журналисты из Digital Foundry провели набор тестов, чтобы выяснить, какой именно графический ускоритель покажет ту же картинку, что и консоль Sony.
В качестве эталона использовалась Assassin's Creed Valhalla, и, как
Авторы видео в подробностях рассказывают все аспекты. Ниже — краткие выводы по итогам тестов.
На PlayStation 5 игра Assassin's Creed Valhalla работает в динамическом разрешении, меняясь в диапазоне от 1440p до 1728p, однако бóльшая часть игры и все катсцены залочены на 1440p.
Поэтому для компьютера было выбрано меньшее разрешение. Выяснилось, что RTX 2060 Super на 20% уступает приставке, RTX 2070 Super — на 10%. Исходя из тестов 2080 Ti, автор предполагает, что 2080 Super или RTX 3060 Ti окажутся на уровне PlayStation 5. И опять же, основываясь на результатах, показанных AMD RX 5700, «аналогом» PS5 станет 5700 XT. И стоимость остальных комплектующих не учитывается.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, базовая частота 1470 МГц, Turbo-частота 1830 МГц, 2176sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 6+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, базовая частота 1605 МГц, Turbo-частота 1815 МГц, 2560sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 6+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 2080, базовая частота 1515 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 2944sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, базовая частота 1410 МГц, Turbo-частота 1695 МГц, 4864sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
AMD Radeon RX 5700 XT, базовая частота 1650 МГц, Turbo-частота 1905 МГц, 2560sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 6+8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
В Digital Foundry отмечают, что в 2013 году, когда на свет появились PlayStation 4 и Xbox One, для графики их уровня было достаточно видеокарты за $100 (с учетом инфляции сегодня это $113).
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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PlayStation 5 хороша, но компьютер не отстает. Правда, для этого потребуется видеокарта, цена которой окажется выше, чем всей консоли. Тем не менее, журналисты из Digital Foundry...
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