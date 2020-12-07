Какая видеокарта нужна, чтобы графика была «как у PlayStation 5»? (видео)

Источник материала: Onliner

PlayStation 5 хороша, но компьютер не отстает. Правда, для этого потребуется видеокарта, цена которой окажется выше, чем всей консоли. Тем не менее, журналисты из Digital Foundry провели набор тестов, чтобы выяснить, какой именно графический ускоритель покажет ту же картинку, что и консоль Sony.

В качестве эталона использовалась Assassin's Creed Valhalla, и, как отмечают журналисты, производительность может меняться от игры к игре — здесь той стабильности, что PlayStation 5, компьютер не обеспечит. На примере Xbox Series X и Watch Dogs Legion, в частности, оказалось, что будет достаточно Nvidia RTX 2060 Super. В случае с Assassin's Creed Valhalla все иначе, в том числе из-за отсутствия трассировки лучей.

Авторы видео в подробностях рассказывают все аспекты. Ниже — краткие выводы по итогам тестов.

На PlayStation 5 игра Assassin's Creed Valhalla работает в динамическом разрешении, меняясь в диапазоне от 1440p до 1728p, однако бóльшая часть игры и все катсцены залочены на 1440p.





Поэтому для компьютера было выбрано меньшее разрешение. Выяснилось, что RTX 2060 Super на 20% уступает приставке, RTX 2070 Super — на 10%. Исходя из тестов 2080 Ti, автор предполагает, что 2080 Super или RTX 3060 Ti окажутся на уровне PlayStation 5. И опять же, основываясь на результатах, показанных AMD RX 5700, «аналогом» PS5 станет 5700 XT. И стоимость остальных комплектующих не учитывается.

В Digital Foundry отмечают, что в 2013 году, когда на свет появились PlayStation 4 и Xbox One, для графики их уровня было достаточно видеокарты за $100 (с учетом инфляции сегодня это $113).