ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти продлили срок действия ряда документов на полгода. Среди них — медицинские справки, пособия и паспорта

07.12.2020 14:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Совмин определил перечень справок и документов, срок действия которых продлят на шесть месяцев. Их перечень опубликован на Национальном правовом портале. Такой указ подписал Александр Лукашенко.

Таким образом, справки и документы, которые были выданы физическим и юридическим лицам и срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, будут действовать еще шесть месяцев.

По 190 административным процедурам по заявлениям граждан будут продлены сроки действия выданных справок и документов. Вот некоторые из них:

  • выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений;
  • включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек;
  • назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
  • выдача удостоверения инвалида;
  • выдача медицинской справки о состоянии здоровья;
  • выдача и замена паспорта;
  • выдача вида на жительство и прочее.

В том числе власти установили 161 административную процедуру для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продлевается срок действия 12 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Как сказано в документе, продление срока действия справок не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин определил перечень справок и документов, срок действия которых продлят на шесть месяцев. Их перечень опубликован на Национальном правовом портале. Такой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вот это преображение»: поклонники не узнали 71-летнего Леонтьева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика