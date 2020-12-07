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Власти продлили срок действия ряда документов на полгода. Среди них — медицинские справки, пособия и паспорта
Источник материала: Onliner
Совмин определил перечень справок и документов, срок действия которых продлят на шесть месяцев. Их перечень
Таким образом, справки и документы, которые были выданы физическим и юридическим лицам и срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, будут действовать еще шесть месяцев.
По 190 административным процедурам по заявлениям граждан будут продлены сроки действия выданных справок и документов. Вот некоторые из них:
В том числе власти установили 161 административную процедуру для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продлевается срок действия 12 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Как сказано в документе, продление срока действия справок не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.
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Власти продлили срок действия ряда документов на полгода. Среди них — медицинские справки, пособия и паспорта
Совмин определил перечень справок и документов, срок действия которых продлят на шесть месяцев. Их перечень опубликован на Национальном правовом портале. Такой...
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