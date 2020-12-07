Власти продлили срок действия ряда документов на полгода. Среди них — медицинские справки, пособия и паспорта

Источник материала: Onliner

Совмин определил перечень справок и документов, срок действия которых продлят на шесть месяцев. Их перечень опубликован на Национальном правовом портале. Такой указ подписал Александр Лукашенко.

Таким образом, справки и документы, которые были выданы физическим и юридическим лицам и срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, будут действовать еще шесть месяцев.

По 190 административным процедурам по заявлениям граждан будут продлены сроки действия выданных справок и документов. Вот некоторые из них:

выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений;

включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек;

назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

выдача удостоверения инвалида;

выдача медицинской справки о состоянии здоровья;

выдача и замена паспорта;

выдача вида на жительство и прочее.

В том числе власти установили 161 административную процедуру для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продлевается срок действия 12 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Как сказано в документе, продление срока действия справок не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.