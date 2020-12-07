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В Верхнедвинске пьяный водитель снес бетонный забор
Источник материала: БTПерепутал дни недели. В Верхнедвинске пьяный водитель снес бетонный забор. Инцидент произошел днем на улице Мира. Шофер автолавки на служебной машине ГАЗ врезался в ограждение, а затем в зеленые насаждения на противоположной стороне. Обошлось без пострадавших.
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Перепутал дни недели. В Верхнедвинске пьяный водитель снес бетонный забор. Инцидент произошел днем на улице Мира. Шофер автолавки на служебной машине ГАЗ врезался...
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