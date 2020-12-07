|
Куда исчез Шейман?
07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из ключевых людей по подготовке так называемого Всебелорусского народного собрания не появляется на публике второй месяц.
Не было управделами президента и на совещании у Лукашенко 7 декабря,
Виктор Шейман последний раз появлялся на публике 3 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управделами президента не появляется на публике второй месяц.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)