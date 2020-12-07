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Предновогодняя диета: в чем ее опасность? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Целенаправленное похудение к Новому году не приносит желаемых результатов и способно привести к обострению или появлению болезней,
По словам специалиста, если человек жестко ограничиваете себя в еде, он может сорваться и даже дойти до депрессии. Также диеты чреваты разными проблемами со здоровьем.
Медик советует правильно организовать свое питание, чтобы избавиться от лишнего веса. Худеть, отметила врач, рекомендуется не более чем на 2-4 кг в месяц.
ФОТО: lady.tochka.net
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Целенаправленное похудение к Новому году не приносит желаемых результатов и способно привести к обострению или появлению болезней, рассказала в интервью радио...
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