Предновогодняя диета: в чем ее опасность? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Целенаправленное похудение к Новому году не приносит желаемых результатов и способно привести к обострению или появлению болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

По словам специалиста, если человек жестко ограничиваете себя в еде, он может сорваться и даже дойти до депрессии. Также диеты чреваты разными проблемами со здоровьем.

Медик советует правильно организовать свое питание, чтобы избавиться от лишнего веса. Худеть, отметила врач, рекомендуется не более чем на 2-4 кг в месяц.

ФОТО: lady.tochka.net





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