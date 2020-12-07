В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне

Источник материала: ОНТ

После отравления хлором в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек – 21 ребенок и 9 взрослых, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

Сообщается , что концентрация хлора в бассейне превышена в 25 раз. Все пострадавшие находятся в сознании. Медики оценивают состояние 13 детей как средней степени тяжести, 6 детей – в стабильно тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на кислородной поддержке.

ФОТО: © Пресс-служба губернатора Астраханской области

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