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В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне
Источник материала: ОНТ
После отравления хлором в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек – 21 ребенок и 9 взрослых,
ФОТО: © Пресс-служба губернатора Астраханской области
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После отравления хлором в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек – 21 ребенок и 9 взрослых, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской...
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