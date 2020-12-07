ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне

07.12.2020 14:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне

После отравления хлором в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек – 21 ребенок и 9 взрослых, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

Сообщается, что концентрация хлора в бассейне превышена в 25 раз. Все пострадавшие находятся в сознании. Медики оценивают состояние 13 детей как средней степени тяжести, 6 детей – в стабильно тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на кислородной поддержке. 

ФОТО: © Пресс-служба губернатора Астраханской области

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После отравления хлором в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек – 21 ребенок и 9 взрослых, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда исчез Шейман?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика