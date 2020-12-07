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В Беларуси 6 декабря задержаны 344 человека за нарушение закона о массовых мероприятиях
Источник материала: ОНТ
В Беларуси задержаны 344 человека 6 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях,
Несанкционированные мероприятия проходили в столице в нескольких местах.
ФОТО: БЕЛТА
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В Беларуси задержаны 344 человека 6 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД...
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