ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынос денег из банков продолжается: за третий квартал беларусы забрали почти $1,3 млрд

07.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В белорусских банках продолжается отток вкладов физлиц. За III квартал вкладчики забрали из банков депозиты почти на $1,3 млрд в эквиваленте

В третьем квартале текущего года депозиты физлиц сократились на 1,2 млрд рублей, или на 6,5%. На 1 октября их общий объем составил 17,62 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Рублевые вклады составили 26,6% общего объема, за третий квартал они уменьшились на 9%, или на 462 млн рублей — до 4,68 млрд.

Валютные депозиты (в долларовом выражении) сократились на $805 млн, или на 14,1% — до $4,9 млрд.

Отзывные вклады на 1 октября составили 31,6% общего объема.

Крупнейшим держателем депозитов физлиц остается Беларусбанк — 49,1% общего объема на 1 октября.

В первую пятерку также входят Белагропромбанк (17,9%), Банк БелВЭБ (5,2%), Белинвестбанк (3,9%) и БПС-Сбербанк (3,6%).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусских банках продолжается отток вкладов физлиц. За III квартал вкладчики забрали из банков депозиты почти на $1,3 млрд в эквиваленте
 
Новости дня
Новости разные
 
Прыхільнікі Мадуры вярнулі пад свой кантроль парлямэнт Вэнэсуэлы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика