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Штаб Цепкало отказался от участия в "круглом столе" Воскресенского

07.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб Валерия Цепкало отказался от участия в "Круглом столе демократических сил", организованном Юрием Воскресенским.

"Ни Сергей Гасоян, ни кто-либо другой из штаба не будет принимать участие в завтрашнем заседании", — заявили журналистам Еврорадио в пресс-службе Цепкало.

Ранее сообщалось, что юрист избирательного штаба Цепкало Сергей Гасоян заявил, что собирается участвовать в заседании "Круглого стола демократических сил". "Почему нет, если, пусть и в таком формате, но нам дают высказаться, доказать свою позицию", — объяснял он.

"Круглый стол демократических сил" возник по инициативе Юрия Воскресенского — экс-активиста штаба Виктора Бабарико. Воскресенский пошел на сотрудничество с властями. Он заявляет, будто ведет переговоры с Координационным советом. 

В первом заседании "круглого стола" в конце ноября кроме самого Воскресенского участвовали экс-председатель наблюдательного совета "Технобанка" Владислав Коцаренко, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц и бывший участник кампании Цепкало Николай Сериков.
 
 
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Штаб Валерия Цепкало отказался от участия в "Круглом столе демократических сил", организованном Юрием Воскресенским.
 
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