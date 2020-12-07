Десятки силовиков на одного: пенсионерам не дали провести Марш мудрости в Минске

В это понедельник, 7 декабря, местом сбора для марша пенсионерами была выбрана не площадь Независимости, а площадь Якуба Коласа. Сюда пришли несколько сотен человек, однако силовики заблокировали площадь, не дав людям собраться.





ОМОНом было перекрыто движение по проспекту Независимости, а сама площадь полностью заблокирована со всех сторон. ОМОН так же дежурил у входов в подземные переходы.













Вскоре после того, как собравшиеся все же попытались выйти маршем, начались задержания.





Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич. Они в Советском РУВД Известно, что среди участников задержанными оказались и корреспондентка «Белсата»и оператор. Они в Советском РУВД Минска . «Нас тут агулам 10 чалавек прывезьлі з маршу пэнсіянэраў. Афармляюць», – успела рассказать Лунева.











