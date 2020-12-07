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Десятки силовиков на одного: пенсионерам не дали провести Марш мудрости в Минске

07.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионеров буквально выдавили с площади Якуба Колоса, не дав им организоваться в колонну.

В это понедельник, 7 декабря, местом сбора для марша пенсионерами была выбрана не площадь Независимости, а площадь Якуба Коласа. Сюда пришли несколько сотен человек, однако силовики заблокировали площадь, не дав людям собраться. 

ОМОНом было перекрыто движение по проспекту Независимости, а сама площадь полностью заблокирована со всех сторон. ОМОН так же дежурил у входов в подземные переходы.



Вскоре после того, как собравшиеся все же попытались выйти маршем, начались задержания.

Известно, что среди участников задержанными оказались и корреспондентка «Белсата» Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич. Они в Советском РУВД Минска. «Нас тут агулам 10 чалавек прывезьлі з маршу пэнсіянэраў. Афармляюць», – успела рассказать Лунева. 
 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионеров буквально выдавили с площади Якуба Колоса, не дав им организоваться в колонну.
 
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