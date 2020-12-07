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Понедельник оказался для белрубля на редкость удачным днем

07.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 декабря на БВФБ доллар, евро и российский рубль одновременно подешевели.

Сегодня значение корзины валют выросло всего второй раз за последние 16 торговых сессий (более трёх недель). Стоимость корзины валют снизилась на 0,19% впервые за две недели торгов и покинула максимум за 84 дня из-за укрепления белорусского рубля сразу ко всем основным валютам.

Курс доллара снизился на 0,0023 BYN до 2,5674 BYN/USD.

Американец дешевеет уже четвёртый день подряд. Его стоимость за это время упала на 0,0231 BYN. Это минимальный уровень за последние 11 день, а до этого доллар был на максимуме за 26 дней.

Курс евро обвалился на 0,0169 BYN до 3,1076 BYN/EUR. Евро уступает белорусскому рублю второй день. Суммарные потери за это время составили уже 0,0268 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0055 BYN до 3,4560 BYN/100 RUB.

За предыдущие четыре дня торгов стоимость сотни российских рублей подскочила на 0,0633 BYN до максимума за 81 день.

Итоги недели 30 ноября — 4 декабря на БВФБ

На минувшей неделе белорусский рубль укрепился к доллару, но евро и российский рубль значительно подорожали, потянув за собой валютную корзину:

доллар −0,0120 BYN (−0,46%);
евро +0,0451 BYN (+1,46%);
российский рубль +0,0559 BYN (+1,64%);

Центробанк России

В Москве на валютной бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился меньше чем на копейку до 74,2506 RUB/USD — минимума за 3 месяца.

Аналогичный курс евро на завтра упал ещё на 43 копейки до 89,83 RUB/EUR — чуть ниже минимального значения за два месяца.

Итоги недели 30 ноября — 4 декабря 2020 для российского рубля

Российский рубль продолжил укрепляться. Доллар отбросило на минимум за три месяца:

курс доллара обвалился на 1,6070 RUB (−2,12%);
курс евро снизился на 0,2011 RUB (−0,22%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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7 декабря на БВФБ доллар, евро и российский рубль одновременно подешевели.
 
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