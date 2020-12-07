Понедельник оказался для белрубля на редкость удачным днем

Сегодня значение корзины валют выросло всего второй раз за последние 16 торговых сессий (более трёх недель). Стоимость корзины валют снизилась на 0,19% впервые за две недели торгов и покинула максимум за 84 дня из-за укрепления белорусского рубля сразу ко всем основным валютам.





Курс доллара снизился на 0,0023 BYN до 2,5674 BYN/USD.





Американец дешевеет уже четвёртый день подряд. Его стоимость за это время упала на 0,0231 BYN. Это минимальный уровень за последние 11 день, а до этого доллар был на максимуме за 26 дней.





Курс евро обвалился на 0,0169 BYN до 3,1076 BYN/EUR. Евро уступает белорусскому рублю второй день. Суммарные потери за это время составили уже 0,0268 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0055 BYN до 3,4560 BYN/100 RUB.





За предыдущие четыре дня торгов стоимость сотни российских рублей подскочила на 0,0633 BYN до максимума за 81 день.





Итоги недели 30 ноября — 4 декабря на БВФБ

На минувшей неделе белорусский рубль укрепился к доллару, но евро и российский рубль значительно подорожали, потянув за собой валютную корзину:





доллар −0,0120 BYN (−0,46%);

евро +0,0451 BYN (+1,46%);

российский рубль +0,0559 BYN (+1,64%);





Центробанк России

В Москве на валютной бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился меньше чем на копейку до 74,2506 RUB/USD — минимума за 3 месяца.





Аналогичный курс евро на завтра упал ещё на 43 копейки до 89,83 RUB/EUR — чуть ниже минимального значения за два месяца.





Итоги недели 30 ноября — 4 декабря 2020 для российского рубля

Российский рубль продолжил укрепляться. Доллар отбросило на минимум за три месяца:





курс доллара обвалился на 1,6070 RUB (−2,12%);

курс евро снизился на 0,2011 RUB (−0,22%).