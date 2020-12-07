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Главу Нацбанка свалил коронавирус?

07.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшнем совещании у Лукашенко отсутствовал глава Нацбанка Павел Каллаур.



НБРБ был представлен только заместителем председателя правления Сергеем Калечицем.

Тем временем, БелТА пишет, что "правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение президента пакет прогнозных документов. Чтобы получить по ним всесторонние мнения и сверить предлагаемые подходы с руководителями местных органов власти, на соответствие к главе государства приглашен широкий состав участников, в том числе высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы".

О причине отсутствия Каллаура сообщили сразу несколько подписчиков телеграм-канала Экономика. По их информации глава Нацбанка находится на больничном, как и значительная часть сотрудников НБРБ.
 
 
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На сегодняшнем совещании у Лукашенко отсутствовал глава Нацбанка Павел Каллаур.
 
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