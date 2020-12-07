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Сиенна Миллер впервые высказалась о предательстве Джуда Лоу
07.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Сиенна Миллер впервые рассказала о предательстве экс-возлюбленного актера Джуда Лоу: откровенное интервью звезды изданию The Daily Beast шокировало фанатов.
© AP / Joel C Ryan
Известные актеры обручились в 2005 году после долгого романа, который начался на съемочной площадке киноленты "Красавчик Алфи". В этом же году таблоиды узнали о том, что Лоу изменяет Миллер с няней своих детей от первого брака. И хотя актер публично извинился перед невестой, помолвка была расторгнута.
В новом интервью изданию The Daily Beast Сиенна Миллер окунулась в прошлое и впервые без боли прокомментировала "самый сложный период в жизни" из-за предательства Джуда Лоу.
"Шесть недель, которые я пережила тогда, я не помню вообще. Люди, которые приглядывали за мной, говорили, что мы вместе ужинали, но я этого не помню. Я просто парализована шоком. И это случилось в начале моей карьеры, когда мне было только всего лишь 23 года. Но, если вы прошли через подобное, вы точно справитесь с любыми трудностями. Я не знаю, как пережила это, но я пережила", - подытожила актриса.
Интересно то, что в 2008 году знаменитости возобновили роман, но через пару лет снова расстались. Позже Миллер родила дочку от актера Тома Стерриджа, а Лоу стал отцом в шестой раз в 2020 году.
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По словам голливудской звезды, она буквально вычеркнула из памяти время, заполненное болью от измены возлюбленного.
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