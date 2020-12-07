ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сиенна Миллер впервые высказалась о предательстве Джуда Лоу

07.12.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Сиенна Миллер впервые рассказала о предательстве экс-возлюбленного актера Джуда Лоу: откровенное интервью звезды изданию The Daily Beast шокировало фанатов.

© AP / Joel C Ryan
Красавец-сын Джуда Лоу потряс фанаток актера

Известные актеры обручились в 2005 году после долгого романа, который начался на съемочной площадке киноленты "Красавчик Алфи". В этом же году таблоиды узнали о том, что Лоу изменяет Миллер с няней своих детей от первого брака. И хотя актер публично извинился перед невестой, помолвка была расторгнута.

В новом интервью изданию The Daily Beast Сиенна Миллер окунулась в прошлое и впервые без боли прокомментировала "самый сложный период в жизни" из-за предательства Джуда Лоу.

"Шесть недель, которые я пережила тогда, я не помню вообще. Люди, которые приглядывали за мной, говорили, что мы вместе ужинали, но я этого не помню. Я просто парализована шоком. И это случилось в начале моей карьеры, когда мне было только всего лишь 23 года. Но, если вы прошли через подобное, вы точно справитесь с любыми трудностями. Я не знаю, как пережила это, но я пережила", - подытожила актриса.

Интересно то, что в 2008 году знаменитости возобновили роман, но через пару лет снова расстались. Позже Миллер родила дочку от актера Тома Стерриджа, а Лоу стал отцом в шестой раз в 2020 году.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам голливудской звезды, она буквально вычеркнула из памяти время, заполненное болью от измены возлюбленного.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске силовики пытались сорвать Марш мудрости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика