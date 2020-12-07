Баскетболисты «Цмоки» проиграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередное поражение в Единой лиге ВТБ потерпели «Цмоки». Белорусы дома по всем статьям уступили московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости победили с крупным перевесом – 87:60.

У нас самым полезным на площадке был Максим Салаш, который набрал 22 очка и сделал 7 подборов.

В рядах российского клуба 19-ю баллами отметился Джеймс. В турнирной таблице «драконы» с одной победой располагаются на незавидной 11-й позиции.