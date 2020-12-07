ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболисты «Цмоки» проиграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

07.12.2020 15:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередное поражение в Единой лиге ВТБ потерпели «Цмоки». Белорусы дома по всем статьям уступили московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости победили с крупным перевесом – 87:60.

У нас самым полезным на площадке был Максим Салаш, который набрал 22 очка и сделал 7 подборов.

В рядах российского клуба 19-ю баллами отметился Джеймс. В турнирной таблице «драконы» с одной победой располагаются на незавидной 11-й позиции.

Люди в материале: Максим Салаш, Майк Джеймс

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Очередное поражение в Единой лиге ВТБ потерпели «Цмоки». Белорусы дома по всем статьям уступили московскому ЦСКА, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
И это всё на наши деньги! Исполкомы, больницы, тюрьмы массово закупают госфлаги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика