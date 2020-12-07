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Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?

07.12.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, что у него общего с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым.

Вадим Щеглов, ведущий:
У вас и у Жореса Алферова, лауреата Нобелевской премии по физике, был один учитель. Учитель физики.

Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Да. Это был замечательный учитель. На каждом уроке у него была какая-то демонстрация, он не успевал сделать опрос учащихся. Он приглашал на четыре часа 4-5 учеников и производил опрос.

Вадим Щеглов:
А с самим Алферовым вам удавалось пообщаться?

Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?

Александр Фельдман:
Нет, никогда.

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Люди в материале: Вадим Щеглов, Александр Фельдман, Жорес Алферов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, что у него общего с лауреатом Нобелевской...
 
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