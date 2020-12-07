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Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Александр Фельдман:
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, что у него общего с лауреатом Нобелевской...
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