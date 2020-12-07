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В Сети показали редкий прозрачный компьютер Apple прошлого века
Источник материала: Tut.by
В Сети показали фото прототипа компьютера Macintosh Classic, выполненного в прозрачном корпусе. Их опубликовали в профиле
В издании отмечают: в «релиз» пошла версия Macintosh Classic с непрозрачным пластиковым корпусом. Прототип же позволяет рассмотреть, каким образом внутри расположены компоненты — в том числе 9-дюймовый ЭЛТ-монитор. А еще благодаря кадрам становится ясно, что в корпусе осталось много свободного пространства.
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Характеристики компьютера мало отличались от предшественников — такой же 9-дюймовый монохромный ЭЛТ-дисплей с разрешением 512×342 точек, такое же ограничение объема ОЗУ в 4 мегабайта. Решение не использовать новые технологии, такие как процессор Motorola 68 010, больший объем поддерживаемого ОЗУ или цветной дисплей, было вызвано, с одной стороны, заботой о полной совместимости с уже имеющимся программным обеспечением, а с другой — минимизацией цены.
Тем не менее некоторые улучшения были применены, и в отличие от заменяемого Macintosh Plus, 3,5″ дисковод Apple SuperDrive 1,4 МБ был включен в стандартную комплектацию, а быстродействие повышено на четверть.
Ниже — цены популярных сейчас ноутбуков Apple:
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Фотографии появились в Twitter.
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