В Сети показали редкий прозрачный компьютер Apple прошлого века

Источник материала: Tut.by

В Сети показали фото прототипа компьютера Macintosh Classic, выполненного в прозрачном корпусе. Их опубликовали в профиле @DongleBookPro , сообщает MacRumors .





В издании отмечают: в «релиз» пошла версия Macintosh Classic с непрозрачным пластиковым корпусом. Прототип же позволяет рассмотреть, каким образом внутри расположены компоненты — в том числе 9-дюймовый ЭЛТ-монитор. А еще благодаря кадрам становится ясно, что в корпусе осталось много свободного пространства.

В « Википедии » отмечается: Macintosh Classic — персональный компьютер, производившийся фирмой Apple Computer. Представленный 15 октября 1990 года, он был первым компьютером семейства Apple Macintosh, продаваемым (с самого начала продаж) по цене менее 1000 долларов США.









Характеристики компьютера мало отличались от предшественников — такой же 9-дюймовый монохромный ЭЛТ-дисплей с разрешением 512×342 точек, такое же ограничение объема ОЗУ в 4 мегабайта. Решение не использовать новые технологии, такие как процессор Motorola 68 010, больший объем поддерживаемого ОЗУ или цветной дисплей, было вызвано, с одной стороны, заботой о полной совместимости с уже имеющимся программным обеспечением, а с другой — минимизацией цены.

Тем не менее некоторые улучшения были применены, и в отличие от заменяемого Macintosh Plus, 3,5″ дисковод Apple SuperDrive 1,4 МБ был включен в стандартную комплектацию, а быстродействие повышено на четверть.

Ниже — цены популярных сейчас ноутбуков Apple: