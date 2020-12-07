ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​​​​​​​Женщина старше 55 лет с 10000 рублей. Нацбанк нарисовал портрет вкладчика

07.12.2020 15:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Нацбанк опубликовал данные по банковским вкладам физических лиц за третий квартал 2020 года. На основе этой информации можно составить представление о среднестатистическом белорусском вкладчике.

​​​​​​​Женщина старше 55 лет с 10000 рублей. Нацбанк нарисовал портрет вкладчика

 

Более 60 процентов вкладчиков — женщины

В своем аналитическом обзоре Нацбанк оперирует понятиями «мужская» и «женская» группы вкладчиков.

Как выясняется, на 1 октября 2020 года женщины имели свыше 11 млрд рублей на срочных банковских вкладах, тогда как мужчины располагали вкладами на сумму более 6,4 миллиардов рублей.

В процентном соотношении это 63,4% и 36,6% соответственно.

При этом женщины сократили свои сбережения в банках на 765 млн рублей по сравнению с 1 июля 2020 года, а мужчины — на 455 млн рублей.

 

Общая любовь к безотзывным вкладам

Нацбанк также дает статистику по отзывным и безотзывным вкладам в июле–сентябре 2020 года.

Из нее видно, что большинство мужчин предпочитало безотзывные вклады и депозиты (более 76%), равно как и женщины (64%). В денежном эквиваленте это около 5 и 7 млрд рублей соответственно.

Безотзывные вклады более привлекательны в части процентных ставок, но их гораздо сложне забрать, чем отзывные.

Это отразилось на цифрах: по сравнению с 1 июля 2020 года безотзывные вклады мужчин уменьшились примерно на 3%, а женщин — на 4%.

Тогда как отзывные вклады мужчин уменьшились к этой дате на 16%, а женщин — на 10%.

Предпочтения белорусских мужчин и женщин как вкладчиков примечательны и в части валюты сбережений.

Так, мужчины в срочные вклады и депозиты в белорусских рублях разместили чуть более 2 млрд рублей, в иностранных валютах — 1,6 млрд долларов.

В то же время женщины разместили в срочные вклады и депозиты в нацинальной валюте почти 2,6 млрд рублей, в иностранной — 3,2 млрд долларов.

 

Молодежь сторонится банков

Если говорить о возрасте, то большинство вкладчиков в мужской группе — люди в возрасте от 26 до 60 лет (48%) и старше 60 лет (50%).

У женщин это соотношение несколько другое, о чем свидетельствуют данные Нацбанка.

Так, женская группа от 26 до 55 лет составляет 43% от числа вкладчиков, а группа старше 55 лет — 56%.

На мужчин и женщин в возрасте до 26 лет приходится чуть больше одного процента от общего объема вкладов во всех видах валют. В цифрах это 79 и 133 млн рублей соответственно.

 

Мужчина-вкладчик богаче на две тысячи рублей

Во всех видах валют один мужчина-вкладчик разместил в белорусских банках в среднем 12,5 тыс. рублей.

Наибольшее значение средней суммы вклада на одного вкладчика-мужчину сложилось в возрастной группе старше 60 лет и составило почти 14 тыс. рублей.

В то же время одна женщина-вкладчица временно «отдала» банкам в среднем 10,4 тыс. рублей. А самое большое значение средней суммы вклада на одного вкладчика-женщину сложилось в возрастной группе от 26 до 55 лет — оно составило 11,3 тыс. рублей.

 

Таким образом, если исходить из статистики Нацбанка, среднестатистическим вкладчиком в Беларуси можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56% от общего объема вкладов всех женщин), которая разметила в банках деньги на сумму около 9,9 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (50% от общего объема вкладов всех мужчин), который принес в банки 11,8 тыс. рублей.

При этом снижение объема вкладов и депозитов в третьем квартале 2020 года произошло главным образом за счет вкладчиков-женщин.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк опубликовал данные по банковским вкладам физических лиц за третий квартал 2020 года. На основе этой информации можно составить представление о...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Магілёве міліцыя пачала перасьлед за бел-чырвона-белыя сьцягі і адзеньне на бальконах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика