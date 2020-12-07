​​​​​​​Женщина старше 55 лет с 10000 рублей. Нацбанк нарисовал портрет вкладчика

Нацбанк опубликовал данные по банковским вкладам физических лиц за третий квартал 2020 года. На основе этой информации можно составить представление о среднестатистическом белорусском вкладчике.





Более 60 процентов вкладчиков — женщины

В своем аналитическом обзоре Нацбанк оперирует понятиями «мужская» и «женская» группы вкладчиков.

Как выясняется, на 1 октября 2020 года женщины имели свыше 11 млрд рублей на срочных банковских вкладах, тогда как мужчины располагали вкладами на сумму более 6,4 миллиардов рублей.

В процентном соотношении это 63,4% и 36,6% соответственно.

При этом женщины сократили свои сбережения в банках на 765 млн рублей по сравнению с 1 июля 2020 года, а мужчины — на 455 млн рублей.

Общая любовь к безотзывным вкладам

Нацбанк также дает статистику по отзывным и безотзывным вкладам в июле–сентябре 2020 года.

Из нее видно, что большинство мужчин предпочитало безотзывные вклады и депозиты (более 76%), равно как и женщины (64%). В денежном эквиваленте это около 5 и 7 млрд рублей соответственно.

Безотзывные вклады более привлекательны в части процентных ставок, но их гораздо сложне забрать, чем отзывные.

Это отразилось на цифрах: по сравнению с 1 июля 2020 года безотзывные вклады мужчин уменьшились примерно на 3%, а женщин — на 4%.

Тогда как отзывные вклады мужчин уменьшились к этой дате на 16%, а женщин — на 10%.

Предпочтения белорусских мужчин и женщин как вкладчиков примечательны и в части валюты сбережений.

Так, мужчины в срочные вклады и депозиты в белорусских рублях разместили чуть более 2 млрд рублей, в иностранных валютах — 1,6 млрд долларов.

В то же время женщины разместили в срочные вклады и депозиты в нацинальной валюте почти 2,6 млрд рублей, в иностранной — 3,2 млрд долларов.

Молодежь сторонится банков

Если говорить о возрасте, то большинство вкладчиков в мужской группе — люди в возрасте от 26 до 60 лет (48%) и старше 60 лет (50%).

У женщин это соотношение несколько другое, о чем свидетельствуют данные Нацбанка.

Так, женская группа от 26 до 55 лет составляет 43% от числа вкладчиков, а группа старше 55 лет — 56%.

На мужчин и женщин в возрасте до 26 лет приходится чуть больше одного процента от общего объема вкладов во всех видах валют. В цифрах это 79 и 133 млн рублей соответственно.

Мужчина-вкладчик богаче на две тысячи рублей

Во всех видах валют один мужчина-вкладчик разместил в белорусских банках в среднем 12,5 тыс. рублей.

Наибольшее значение средней суммы вклада на одного вкладчика-мужчину сложилось в возрастной группе старше 60 лет и составило почти 14 тыс. рублей.

В то же время одна женщина-вкладчица временно «отдала» банкам в среднем 10,4 тыс. рублей. А самое большое значение средней суммы вклада на одного вкладчика-женщину сложилось в возрастной группе от 26 до 55 лет — оно составило 11,3 тыс. рублей.

Таким образом, если исходить из статистики Нацбанка, среднестатистическим вкладчиком в Беларуси можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56% от общего объема вкладов всех женщин), которая разметила в банках деньги на сумму около 9,9 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (50% от общего объема вкладов всех мужчин), который принес в банки 11,8 тыс. рублей.

При этом снижение объема вкладов и депозитов в третьем квартале 2020 года произошло главным образом за счет вкладчиков-женщин.