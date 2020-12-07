Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.

Источник материала: Onliner

Квартиры с приставкой «евро» превратились уже в стандарт для экономной жизни в условиях большого города. Для дизайнеров же интерьера это всегда вызов и интересная задача по созданию комфортного пространства на ограниченной площади.

У объекта, расположенного в 14-м округе французской столицы, есть свои достоинства. С уличной стороны у нее сразу четыре окна, сполна обеспечивающих интерьер естественным светом. С противоположной стороны дизайнер Элен Паоли разместила зоны, которым натуральное освещение не нужно: ванную комнату и кухню. Они же гарантируют дополнительную звуковую изоляцию от соседей.

















Светлые цвета и натуральные материалы стали основой оформления внутреннего пространства. Многочисленные шкафы для хранения выполнены из березовой фанеры. С ней отлично гармонируют шторы, которые закрывают выходящие на улицу окна.



















