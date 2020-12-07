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Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.

07.12.2020 15:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Квартиры с приставкой «евро» превратились уже в стандарт для экономной жизни в условиях большого города. Для дизайнеров же интерьера это всегда вызов и интересная задача по созданию комфортного пространства на ограниченной площади.

У объекта, расположенного в 14-м округе французской столицы, есть свои достоинства. С уличной стороны у нее сразу четыре окна, сполна обеспечивающих интерьер естественным светом. С противоположной стороны дизайнер Элен Паоли разместила зоны, которым натуральное освещение не нужно: ванную комнату и кухню. Они же гарантируют дополнительную звуковую изоляцию от соседей.

Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.

Светлые цвета и натуральные материалы стали основой оформления внутреннего пространства. Многочисленные шкафы для хранения выполнены из березовой фанеры. С ней отлично гармонируют шторы, которые закрывают выходящие на улицу окна.

Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.
Квартира дня. Светлая «евродвушка» площадью 25 кв. м.

 
 
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Квартиры с приставкой «евро» превратились уже в стандарт для экономной жизни в условиях большого города. Для дизайнеров же интерьера это всегда вызов и интересная...
 
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