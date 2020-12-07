Мнение известного математика: «Несколько дней можно думать над тем, как решить задачу»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, что ему 83, а работать планирует до 99. Также учитель рассказал о сложностях, которые возникают при решении математических задач.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вас нескромно называют легендой педагогического сообщества: вам 83 года, вы до сих пор преподаете математику. А какая задача в вашей жизни была самой сложной и почему?
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Трудно сказать, какая задача. Я ежедневно решаю какие-то задачи по математике, бывают разные сложности. Бывает, что приходится по несколько дней думать над тем, как решить задачу. Да, действительно, мне один хороший товарищ, он сейчас в Москве работает, сказал, что в России есть только два учителя старше 83 лет, которые еще работают. Сколько таких людей в Беларуси, я не знаю. Но в моих планах – поработать до 99, а там будет видно.
Известный математик Александр Фельдман вспоминает послевоенный Минск: «Разруха была! Мы жили в оперном театре» – подробнее здесь.