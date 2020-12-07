Ученые: сильный стресс пробуждает раковые клетки

Источник материала: ОНТ

Из-за стресса раковые клетки пробуждаются и увеличивается вероятность рецидива онкологического заболевания, сообщили ученые из России, Германии и США, передает Science Translational Medicine.

Исследователи провели ряд опытов с лабораторными мышами. Оказалось, что даже после успешного лечения в организме остаются «спящие» раковые клетки. Препараты на них не действуют, поскольку они не проявляют активности. Исследования показали, что сильный стресс может активизировать их.

В ходе эксперимента у грызунов, подвергнутых стрессу, начал развиваться рецидив опухоли. Некоторым мышам вводили бета-блокаторы, которые останавливают выработку гормонов стресса. У таких грызунов рецидива опухоли не было.

ФОТО: hi-news.ru

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