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Кошка помешала полицейскому составить протокол и взорвала Сеть
Источник материала: ОНТ
Интернет-пользователей развеселил ролик, на котором ласковая кошка мешала полицейскому заполнить протокол,
Забавный случай произошел в Польше. Кошка забралась в патрульную машину и удобно устроилась на коленях у полицейского, который в этот момент заполнял протокол после ДТП. С появлением пушистой незнакомки, этот процесс прервался – кошка настойчиво требовала внимания.
Ошейника у ласковой питомицы не было. Полицейские разместили объявление, чтобы найти для нее хозяина.
Кошка умилила пользователей Сети: «Не человек выбирает кошку, а кошка выбирает человека», «Полицейский еще не знает, что кошка его приручила», «Кошка почувствовала любителя животных под униформой», – написали в комментариях.
ФОТО: ladies.by
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Интернет-пользователей развеселил ролик, на котором ласковая кошка мешала полицейскому заполнить протокол, пишет портал «Ридус». Забавный случай произошел в...
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