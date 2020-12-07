Кошка помешала полицейскому составить протокол и взорвала Сеть

Источник материала: ОНТ

Интернет-пользователей развеселил ролик, на котором ласковая кошка мешала полицейскому заполнить протокол, пишет портал «Ридус».

Забавный случай произошел в Польше. Кошка забралась в патрульную машину и удобно устроилась на коленях у полицейского, который в этот момент заполнял протокол после ДТП. С появлением пушистой незнакомки, этот процесс прервался – кошка настойчиво требовала внимания.

Ошейника у ласковой питомицы не было. Полицейские разместили объявление, чтобы найти для нее хозяина.

Кошка умилила пользователей Сети: «Не человек выбирает кошку, а кошка выбирает человека», «Полицейский еще не знает, что кошка его приручила», «Кошка почувствовала любителя животных под униформой», – написали в комментариях.

ФОТО: ladies.by

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