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Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею
Источник материала: ОНТ
Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею. Сыграны матчи первого тура. Лидерство у чемпиона страны – «Минска».
В пяти играх команда одержала 4 победы и только одну встречу завершила вничью. Счёт 5:5 в поединке с занимающей второе место «Викторией» из Смолевичей. Третье место за гродненским «Ритмом». Второй тур пройдет уже по другой схеме. Команды будут разделены на четверки. В сильнейшей сразятся «Минск», «Виктория», «Ритм» и «Текстильщик» из Барановичей.
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Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею. Сыграны матчи первого тура. Лидерство у чемпиона страны – «Минска». В пяти играх команда одержала 4 победы и...
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