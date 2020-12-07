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Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею

07.12.2020 15:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею

Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею. Сыграны матчи первого тура. Лидерство у чемпиона страны – «Минска». 

В пяти играх команда одержала 4 победы и только одну встречу завершила вничью. Счёт 5:5 в поединке с занимающей второе место «Викторией» из Смолевичей. Третье место за гродненским «Ритмом». Второй тур пройдет уже по другой схеме. Команды будут разделены на четверки. В сильнейшей сразятся «Минск», «Виктория», «Ритм» и «Текстильщик» из Барановичей.

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Теги: Минск
 
 
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Стартовал женский чемпионат Беларуси по индорхоккею. Сыграны матчи первого тура. Лидерство у чемпиона страны – «Минска».  В пяти играх команда одержала 4 победы и...
 
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