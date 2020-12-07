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В Минске силовики пытались сорвать Марш мудрости
Источник материала: БДГ
В понедельник 7 декабря в Минске прошел традиционный марш пенсионеров, который не обошелся без задержаний.
Акция была запланирована на 12 часов на площади Якуба Колоса, куда задолго до этого стянули силовиков, перекрыли движение транспорта и даже 100-ый автобус не останавливался тут перед и во время марша.
Поскольку подходы к площади были заранее перекрыты, пройти на нее удалось небольшому числу пенсионеров, однако им все же удалось сформировать колону. Силовики сразу же задержали корреспондента «Белсата» Любовь Луневу и оператора Ивана Куракевича, которых сперва отвезли в Советский РУВД Минска, а затем - на Окрестина.
Небольшой колоне пенсионеров удалось дойти до площади Независимости, часть пришла на привокзальную площадь к ФМО. Туда стянули микроавтобусы с ОМОНом, который разогнал участников акции.
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В понедельник 7 декабря в Минске прошел традиционный марш пенсионеров, который не обошелся без задержаний.
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