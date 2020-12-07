ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доля России на мировом рынке оружия рухнула вдвое

07.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Доля России на мировом рынке оружия рухнула вдвое

6
  • 7.12.2020, 15:07
  • 3,353
Доля России на мировом рынке оружия рухнула вдвое
иллюстрационное фото

Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты.

Доля российских компаний среди 25 крупнейших мировых производителей оружия в 2019 году составила 3,9%, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В 2018 году, по данным экспертов, она оценивалась в 8,6%, сообщает РБК.

В нынешний рейтинг топ-25 компаний вошли российские «Алмаз-Антей» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В 2019 году их доходы совокупно уменьшились на $634 млн по сравнению с предыдущим, отмечают эксперты. По словам исследователя SIPRI Александры Куимовой, основными вызовами для ОСК стали «конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота».

Из группы лидеров выпала третья российская компания — Объединенная авиастроительная корпорация, продажи которой, пишет SIPRI, упали на $1,3 млрд в прошлом году.

В рейтинге, посвященном 2018 году, Россия занимала второе место на мировом рынке оружия, уступив США. В нынешнем докладе эксперты не уточняют, на какой позиция находится Россия по доле продаж оружия и военных услуг. Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты. По оценкам SIPRI, всего в число крупнейших военных производителей в 2019 году вошло 12 американских компаний с общей долей в 61%. Пять военно-промышленных компаний, возглавивших топ-25, базируются в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics, объем их продаж составил $166 млрд.

Вторая по величине доля продаж в общем объеме продаж вооружений топ-25 пришлась на Китай — 16%. В рейтинге оказались четыре компании из этой страны: Aviation Industry Corporation of China, China Electronics Technology Group Corporation, China North Industries Group Corporation и China South Industries Group Corporation. По сравнению с 2018 годом совокупная выручка выросла на 4,8%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика