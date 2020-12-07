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Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь
Источник материала: Хартия'97
Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь
Марш состоялся, несмотря на все потуги лукашистов.
В Минске пенсионеры и медики вышли на
Лукашисты испугались десятого Марша мудрости и сразу начали нападать на пенсионеров, пытаясь вытеснить их с площади. Однако участники Марша не сдавались и более часа удерживали площадь за собой.
Кроме того, колонна Марша, несмотря на все потуги лукашистов, смогла организоваться и двинуться в центр Минска.
На данный момент, одна часть участников Марша пенсионеров дошла до площади Независимости. Вторая – до Привокзальной площади, сообщает телеграм-канал
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Марш состоялся, несмотря на все потуги лукашистов.
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