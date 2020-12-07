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Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь

07.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь

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  • 7.12.2020, 14:41
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Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь
Фото: onliner.by

Марш состоялся, несмотря на все потуги лукашистов.

В Минске пенсионеры и медики вышли на десятый Марш мудрости. Местом сбора стала площадь Якуба Коласа.

Лукашисты испугались десятого Марша мудрости и сразу начали нападать на пенсионеров, пытаясь вытеснить их с площади. Однако участники Марша не сдавались и более часа удерживали площадь за собой.

Кроме того, колонна Марша, несмотря на все потуги лукашистов, смогла организоваться и двинуться в центр Минска.

На данный момент, одна часть участников Марша пенсионеров дошла до площади Независимости. Вторая – до Привокзальной площади, сообщает телеграм-канал «Баста!».


Фото: onliner.by
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Теги: Минск
 
 
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