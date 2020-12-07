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Лукашенко поручил ликвидировать безработицу в Беларуси

07.12.2020 15:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В скором времени в Беларуси будет полностью ликвидирована безработица как социальное явление благодаря особому взгляду Лукашенко на предоставляемые Конституцией права.

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», - потребовал сегодня пенсионер на совещании в Минске.

«Повторяю это, как бы не звучало это непопулярно. Сегодня неработающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступление. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах, не столь отдаленных», - пояснил он свои мотивы.

«Еще раз повторяю – заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», - потребовал он от чиновников.

 
Теги: Минск
 
 
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В скором времени в Беларуси будет полностью ликвидирована безработица как социальное явление благодаря особому взгляду Лукашенко на предоставляемые...
 
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