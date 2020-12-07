Власти РБ обещают подумать над экспортным кредитованием для малого бизнеса

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия. Речь идет об экспортном кредитовании.

"Сейчас у нас установлен достаточно высокий порог: надо иметь контракт как минимум на $200 тыс., чтобы претендовать на получение экспортного кредитования. Но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, и они тоже заслуживают, чтобы государство помогало им в экспорте", - сказал премьер РБ Роман Головченко после совещания у пенсионера (цитата БелТА)

По его мнению, в ближайшее время эти документы будут одобрены. Премьер также допустил создание экспортного агентства.

"Правительство ставит задачу существенно переформатировать определенные институты развития, одним из элементов которых является поддержка экспортеров не только финансово, но и институционально. Мы ставим задачу фактически создания полноценного экспортного агентства, которое будет заниматься всем спектром вопросов поддержки экспортеров", - проинформировал Головченко.