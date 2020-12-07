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Не поверите! В Беларуси самый высокий уровень IQ в Европе

07.12.2020 15:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О высоком среднем уровне IQ в Беларуси свидетельствует карта уровня IQ населения в странах Европы за 2019 г.

Карта составлена Ольстерским Институтом социальных исследований Великобритании.

Согласно ей, на пятки белорусам наступают жители Германии, Эстонии и Финляндии, имеющие уровень IQ 101.



В соседствующих с Беларусью странах, средний уровень IQ следующий: в Польше, Литве и России - 96, в Латвии - 95, в Украине - 90.

Остается повисшим в воздухе вопрос: если мы такие умные, то почему до сих пор имеем то, что имеем?
 
 
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О высоком среднем уровне IQ в Беларуси свидетельствует карта уровня IQ населения в странах Европы за 2019 г.
 
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