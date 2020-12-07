Не поверите! В Беларуси самый высокий уровень IQ в Европе

Карта составлена Ольстерским Институтом социальных исследований Великобритании.





Согласно ей, на пятки белорусам наступают жители Германии, Эстонии и Финляндии, имеющие уровень IQ 101.













В соседствующих с Беларусью странах, средний уровень IQ следующий: в Польше, Литве и России - 96, в Латвии - 95, в Украине - 90.





Остается повисшим в воздухе вопрос: если мы такие умные, то почему до сих пор имеем то, что имеем?