И это всё на наши деньги! Исполкомы, больницы, тюрьмы массово закупают госфлаги

Теперь красно-зелёные флаги реют над университетами, административными зданиями и даже тюрьмами.





Еврорадио , сейчас по всей стране активно проходят закупки государственных флагов. Как выяснило, сейчас по всей стране активно проходят закупки государственных флагов.

И деньги на это выделяются немалые.

Например, уже успела нашуметь закупка Белгосуниверситета: вуз готов потратить почти 14 тысяч рублей на разработку проекта по установке флага на здание главного корпуса и на строение, где расположены журфак и философский факультет. Начать работы планируют уже в этом декабре.





Почти пять тысяч рублей на флаги уже потратила Академия последипломного образования, расположенная на улице Некрасова. В эту сумму входят два флага полтора на три метра и четырёхметровые флагштоки, а также их установка. Есть ещё одна закупка: та же сумма, но четыре флага.





На шесть тысяч рублей флаги и флагштоки в конце ноября закупила Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. Размеры 70 полутораметровых флагов — по 0,75 на полтора метра. Где они будут размещены, не сообщается, но, вероятнее всего, на местных отделениях инспекции.





Пять тысяч рублей на флаги и сопутствующие предметы потратило управление СК по Минской области. Почти четыре тысячи — УСК по Могилёвской области, а по Гродненской — 3,5 тысячи.





Администрация Фрунзенского района Минска на закупку госсимволики потратила по двум тендерам более 4,3 тысячи рублей. Для сравнения: в Малоритском районе траты на флаг более скромные — всего 500 рублей. Для сравнения:

Закупают госсимволику воинские части, больницы, исполкомы, тюрьмы, лесхозы и сельсоветы.





С 1 ноября по 7 декабря было размещено 80 подобных тендеров, во многих случаях речь идёт о централизованных закупках центров по обеспечению бюджетных организаций, эти флаги затем будут переданы учреждениям.





Для сравнения: с 1 августа по 7 сентября таких тендеров было в два раза меньше, а с 1 февраля по 7 марта — всего четыре. Так что очевидно: потребность режима в госфлагах растёт.