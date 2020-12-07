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Подлость в отношении Сирии: Лавров резко высказался в отношении США
07.12.2020 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Вынуждены констатировать, что в ответ на конструктивные подвижки в политическом урегулировании, в ответ на свои конструктивные шаги Дамаск получает незаконное вооруженное присутствие США на своей территории. Присутствие, которое открыто используется для поощрения сепаратизма, для того, чтобы препятствовать восстановлению единства страны", - заявил Лавров.
Глава МИД отметил, что американские войска, незаконно находящиеся на сирийской территории, держат под контролем часть страны, включая несколько крупных нефтяных месторождений, а также поддерживают террористов.
Лавров обратил внимание, что страны Запада, потакая во всем Вашингтону, даже в условиях пандемии продолжают экономическое и санкционное давление на Сирию, в том числе отказывают в помощи для решения гуманитарных проблем.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные штаты Америки мешают восстановлению Сирии. Смотрите на видео комментарий главы МИД РФ.
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