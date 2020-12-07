Подлость в отношении Сирии: Лавров резко высказался в отношении США

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Вынуждены констатировать, что в ответ на конструктивные подвижки в политическом урегулировании, в ответ на свои конструктивные шаги Дамаск получает незаконное вооруженное присутствие США на своей территории. Присутствие, которое открыто используется для поощрения сепаратизма, для того, чтобы препятствовать восстановлению единства страны", - заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что американские войска, незаконно находящиеся на сирийской территории, держат под контролем часть страны, включая несколько крупных нефтяных месторождений, а также поддерживают террористов.

Лавров обратил внимание, что страны Запада, потакая во всем Вашингтону, даже в условиях пандемии продолжают экономическое и санкционное давление на Сирию, в том числе отказывают в помощи для решения гуманитарных проблем.