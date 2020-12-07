ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подлость в отношении Сирии: Лавров резко высказался в отношении США

07.12.2020 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Вынуждены констатировать, что в ответ на конструктивные подвижки в политическом урегулировании, в ответ на свои конструктивные шаги Дамаск получает незаконное вооруженное присутствие США на своей территории. Присутствие, которое открыто используется для поощрения сепаратизма, для того, чтобы препятствовать восстановлению единства страны", - заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что американские войска, незаконно находящиеся на сирийской территории, держат под контролем часть страны, включая несколько крупных нефтяных месторождений, а также поддерживают террористов.

Лавров обратил внимание, что страны Запада, потакая во всем Вашингтону, даже в условиях пандемии продолжают экономическое и санкционное давление на Сирию, в том числе отказывают в помощи для решения гуманитарных проблем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные штаты Америки мешают восстановлению Сирии. Смотрите на видео комментарий главы МИД РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил ликвидировать безработицу в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика