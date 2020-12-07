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Силовики не дали пенсионерам пройти традиционный понедельничный Марш
07.12.2020 15:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Участники Марша пенсионеров сегодня планировали начать шествие с площади Якуба Коласа. Однако были заблокированы правоохранителями.
Выходы с места сбора участников акции - площади Якуба Коласа - были перекрыты, в связи с чем митингующие не смогли провести Марш пенсионеров 7 декабря. Раньше традиционный понедельничный Марш пенсионеров стартовал с площади Независимости, колонна двигалась до площади Якуба Коласа. Особых препятствий пенсионерам не чинили. Однако в этот раз участники силовики приняли превентивные меры.
Сообщается, что на акции были задержаны двое журналистов телеканала "Белсат" - Любовь Луневу и оператора Ивана Куракевича.
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Участники Марша пенсионеров сегодня планировали начать шествие с площади Якуба Коласа. Однако были заблокированы правоохранителями.
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