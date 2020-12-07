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Силовики не дали пенсионерам пройти традиционный понедельничный Марш

07.12.2020 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Участники Марша пенсионеров сегодня планировали начать шествие с площади Якуба Коласа. Однако были заблокированы правоохранителями.

Выходы с места сбора участников акции - площади Якуба Коласа - были перекрыты, в связи с чем митингующие не смогли провести Марш пенсионеров 7 декабря. Раньше традиционный понедельничный Марш пенсионеров стартовал с площади Независимости, колонна двигалась до площади Якуба Коласа. Особых препятствий пенсионерам не чинили. Однако в этот раз участники силовики приняли превентивные меры.

Сообщается, что на акции были задержаны двое журналистов телеканала "Белсат" - Любовь Луневу и оператора Ивана Куракевича.

«Наша Нива» сообщила, что на часть пенсионеров также собрались возле елки на площади Независимости. Остальные участники марша дошли до Привокзальной площади. Они скандировали «Жыве Беларусь!». Позже приехали микроавтобусы с силовиками и акция была разогнана.

 
 
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Участники Марша пенсионеров сегодня планировали начать шествие с площади Якуба Коласа. Однако были заблокированы правоохранителями.
 
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