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Лукашенко поручил заставить работать «болтающихся тунеядцев». Как он это связал с протестами

07.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чиновникам поручили немедленно заняться трудоустройством безработных. С таким требованием сегодня выступал Александр Лукашенко на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й. «Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите того, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», — заявил Лукашенко, видео появилось в телеграм-канале «Пул первого». Уточним, что это не первый раз, когда Лукашенко требует «заставить всех работать». К примеру, в 2017 году он поручал решить вопрос трудоустройства всех безработных. Однако это сделать не удалось.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите того, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать, — заявил Лукашенко под запись присутствующих чиновников. — Повторяю, как бы не звучало это непопулярно. Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги на раскрытие этих преступлений. А потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.

Ранее Лукашенко требовал к 1 мая 2017 года решить вопрос трудоустройства всех безработных. Однако тогда победить безработицу не удалось. 

 
 
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Это не первый раз, когда Лукашенко требует «заставить всех работать». К примеру, в 2017 году он поручал решить вопрос трудоустройства всех безработных. Однако это...
 
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