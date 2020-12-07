Опубликован отчет по мировой торговле оружием. США, КНР и Россия - лидеры

Источник материала: Tut.by

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный отчет о мировой торговле оружием и рынке вооружений. В этот раз институт SIPRI обновил данные только по 25 крупнейшим военно-промышленным компаниям с учетом последней доступной информации.



X-35B. Фото: wikimedia.org

В топ-25 крупнейших экспортеров оружия в мире вошли 12 фирм из США, 4 — из Китая, 2 — из России. Кроме того, в список впервые попала компания из Ближнего Востока. Все 25 компаний поставили в 2019 году вооружения и военных услуг на 361 миллиард долларов США, что на 8,5% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году все пять ведущих оружейных компаний базировались в Соединенных Штатах — это Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Годовой объем продаж оружия всех пяти составил 166 миллиардов долларов (это 61% от общих продаж ведущих 25 фирм военного назначения).

Впервые в рейтинг попала ближневосточная фирма EDGE. Эта компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), была создана в 2019 году. Она занимает 22-е место, и на ее долю приходится 1,3% от общего объема продаж оружия среди 25 крупнейших компаний.

Еще одним новичком в топ-25 в 2019 году стала компания L3Harris Technologies (10-е место). Она была создана в результате слияния двух американских компаний, которые в 2018 году входили в топ-25: Harris Corporation и L3 Technologies.

В топ-25 2019-го также входят четыре китайские компании, три — в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO; 9-е место). Совокупная выручка четырех китайских компаний, включая China South Industries Group Corporation (CSGC; 24-е место), выросла на 4,8% в период с 2018 по 2019 год.

Выручка двух российских компаний, входящих в топ-25, — «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» — снизилась в период с 2018 по 2019 год в общей сложности на 634 миллиона долларов. Теперь их выручка составляет 3,9% от общей суммы топ-25 фирм.

Третья российская компания — «Объединенная авиастроительная корпорация» — потеряла 1,3 миллиарда долларов продаж и выбыла из топ-25 в 2019 году.

О наибольшем процентном росте продаж оружия за год — 105% — сообщил французский производитель Dassault Aviation Group.

База данных SIPRI по военной промышленности была создана в 1989 году. В то время она исключала данные по компаниям в странах Восточной Европы, включая Советский Союз. Текущая версия базы данных содержит сведения, начиная с 2015 года, включая данные о российских и китайских компаниях. SIPRI определяет «продажи вооружений» как продажи военных товаров и услуг военным заказчикам внутри страны и за рубежом. Если не указано иное, все изменения рассчитываются в реальном выражении. Сравнения данных (например, между 2018 и 2019 или 2015) основаны на наборах компаний, перечисленных в соответствующем году (т. е. сравнение проводится между различными наборами компаний).