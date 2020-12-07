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Опубликован отчет по мировой торговле оружием. США, КНР и Россия - лидеры
Источник материала: Tut.by
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI)
В топ-25 крупнейших экспортеров оружия в мире вошли 12 фирм из США, 4 — из Китая, 2 — из России. Кроме того, в список впервые попала компания из Ближнего Востока. Все 25 компаний поставили в 2019 году вооружения и военных услуг на 361 миллиард долларов США, что на 8,5% больше, чем в 2018 году.
В 2019 году все пять ведущих оружейных компаний базировались в Соединенных Штатах — это Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Годовой объем продаж оружия всех пяти составил 166 миллиардов долларов (это 61% от общих продаж ведущих 25 фирм военного назначения).
Впервые в рейтинг попала ближневосточная фирма EDGE. Эта компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), была создана в 2019 году. Она занимает 22-е место, и на ее долю приходится 1,3% от общего объема продаж оружия среди 25 крупнейших компаний.
Еще одним новичком в топ-25 в 2019 году стала компания L3Harris Technologies (10-е место). Она была создана в результате слияния двух американских компаний, которые в 2018 году входили в топ-25: Harris Corporation и L3 Technologies.
В топ-25 2019-го также входят четыре китайские компании, три — в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO; 9-е место). Совокупная выручка четырех китайских компаний, включая China South Industries Group Corporation (CSGC; 24-е место), выросла на 4,8% в период с 2018 по 2019 год.
Выручка двух российских компаний, входящих в топ-25, — «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» — снизилась в период с 2018 по 2019 год в общей сложности на 634 миллиона долларов. Теперь их выручка составляет 3,9% от общей суммы топ-25 фирм.
Третья российская компания — «Объединенная авиастроительная корпорация» — потеряла 1,3 миллиарда долларов продаж и выбыла из топ-25 в 2019 году.
О наибольшем процентном росте продаж оружия за год — 105% — сообщил французский производитель Dassault Aviation Group.
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В этот раз институт SIPRI обновил данные только по 25 крупнейшим военно-промышленным компаниям с учетом последней доступной информации.
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