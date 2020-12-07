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Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждет более 1,5 тысячи фур
Источник материала: Tut.by
Более 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.
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Очереди есть и на выезде в Латвию: в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» ждут по 100 грузовиков.
На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 140 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 90, «Козловичах» — 80.
— Одна из причин скопления транспорта — традиционное увеличение потока на границе в связи с завершением календарного года и необходимостью исполнения всех обязательств по контрактам, —
Вместе с тем моменты, о которых в ведомстве говорили ранее, никуда не исчезли:
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Самая напряженная обстановка - на литовском направлении.
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