Гражданку Швейцарии осудили за сорванную c силовика балаклаву

Судья Советского района Минска Сергей Шатило приговорил 7 декабря гражданку Швейцарии Наталью Херше к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что она сорвала балаклаву с лица силовика. Также ее обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшему в размере тысячи рублей.



Наталья Херше. Фото из личного архива

На 21 сентября у женщины был куплен обратный билет в Швейцарию, где она живет уже 12 лет. А 19 сентября она была задержана на Женском марше, и с тех пор находится под стражей.

Наталья Херше надела на приговор, как ранее на каждое судебное заседание, одежду красного и белого цветов. Она улыбалась людям, когда шла по коридору в металлическую клетку в маленьком зале, куда не смогли поместиться все пришедшие ее поддержать. Послу Швейцарии Клоду Альтерматту позволили зайти в зал с переводчицей и с родственниками Натальи Херше.

Потерпевший — 22-летний молодой человек, назвался в суде Кончиком — пришел на приговор в маске и в низко натянутой на лоб кепке с изображением государственного флага.

Херше признали виновной по ч.2 ст.363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, максимальное наказание до пяти лет лишения свободы). Судебный процесс против 51-летней Натальи Херше начался 3 декабря.

В Минск Херше приехала 11 сентября, а 19 сентября оказалась на Женском марше возле Комаровского рынка. Ее задержали в рамках административного правонарушения по ст.23.34 КоАП РБ (участие в несанкционированном мероприятии), а затем ей предъявили обвинение по ч.2 ст.363 УК. Во время задержания она попыталась снять балаклаву с лица силовика.

По сообщению правозащитного центра Весна, на одном из судебных заседаний Наталья рассказала, зачем она это делала. Женщина пояснила, что на момент задержания помнила о случаях смертей в Беларуси и именно поэтому предприняла попытку сбежать, чтобы спасти себя: «Я была уверена, что это дорога к смерти. Я боялась, что стану одной из жертв, о которых было известно на тот момент. Когда я была в нескольких шагах от автомобиля, ко мне спонтанно пришла идея, что если я посмотрю в глаза человеку [сотруднику Кончику — прим.], то, как бы смешно это ни звучало, он сжалится надо мной и отпустит меня. Я повернулась к нему и предприняла попытку снять балаклаву. В моих намерениях не было причинять ему физическую боль».

Однако женщина поцарапала потерпевшего Кончика. Он написал исковое заявление на Наталью Херше. В качестве суммы компенсации морального вреда он указал 100 рублей, но в суде заявил, что хотел бы повысить компенсацию до 1000 рублей. Кончик сказал, что если получит деньги, пожертвует их в РНПЦ детской онкологии и гематологии.

Гособвинитель в прениях указывал на то, что сопротивление Херше сотрудникам было совершено с умыслом: в ее адрес никто не высказывал угроз, насилия не применял. Непосредственным объектом преступления является сотрудник милиции, занимавшийся охраной общественного порядка, а Херше причинила ему не только физическую боль, но и нравственные страдания. Кончик настаивал, что из-за опубличивания в СМИ видео задержания Херше, где виден затылок Кончика, люди его узнали и стали угрожать его семье.

Гособвинитель запросил наказание для Херше в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.

Адвокат настаивала на том, что в действиях Херше не было сопротивления, и насилия она не применяла.

Сама Херше на вопрос о признании вины сказала: «Я признаю вину в том, что участвовала в мирной акции протеста. Я не признаю вину в том, что нанесла телесные повреждения. Признаю то, что пыталась снять балаклаву».

В последнем слове в суде 7 декабря Херше говорила о том, что хочет видеть Беларусь похожей на Швейцарию: «Я живу в европейской демократической стране, где принципы свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях власти, где права свободы слова и мирных собраний четко определены Конституцией и гарантируются государством, где полицейские не прячут своих лиц от мирных демонстрантов. Именно такой я вижу мою родину Беларусь будущего, свободную Беларусь».

Швейцарско-немецкая правозащитная организация Libereco в октябре 2020 года выступила с заявлением по поводу задержания Херше .

«Надо полагать, что Наталья Херше, как и все остальные политзаключенные, не увидит справедливого суда. Мы считаем ее задержание произвольным и политически мотивированным. На наш взгляд, очень важно, чтобы она получила консульскую защиту со стороны Швейцарии. Поэтому мы призываем белорусские власти разрешить послу Швейцарии в Минске немедленно (а потом и регулярно) посетить Наталью Херше, так как такой визит пока не разрешен. Мы также лично призываем к активным действиям министра иностранных дел Игнацио Кассиса», — отметил президент «Libereco — партнерство за права человека» Ларс Бюнгер.

Депутат Национального совета Швейцарии из кантона Санкт-Галлен, в котором живет Наталья Херше, Барбара Гисси заявила: «Наталья была совершенно неожиданно и произвольно вырвана из ее жизни в Швейцарии, когда на несколько дней захотела посетить родину — Беларусь. Она не совершила никакого преступления, а просто мирно требовала прекращения диктатуры — как это делают сотни тысяч людей в последние недели. Я призываю белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Наталью и позволить ей немедленно вернуться в Швейцарию. Я также призываю министра иностранных дел Игнацио Кассиса поддержать Наталью Херше и потребовать ее освобождения и возвращения в Швейцарию».

После оглашения приговора в зале кричали «Позор!» Когда Наталью выводили из зала, люди скандировали: «Жыве Беларусь! Наташа, ты наш герой!»

Брат приговоренной заявил, что приговор будет обжалован. Он также выразил надежду, что посольство Швейцарии не оставит свою гражданку без поддержки.

Посол Швейцарии уже трижды посещал Херше после задержания. Он сказал журналистам после оглашения приговора: «Мы будем оказывать возможную поддержку Херше в рамках консульский защиты. Для нас она является гражданкой Швейцарии. Мы сожалеем о данном решении суда».