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Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?
Источник материала: СТВ
Зимняя погода заставляет потеплее укутываться. Теплая обувь, шубы и пуховики, шапки и шарфы – в декабрьскую метель эти предметы гардероба позволяют чувствовать себя комфортно, рассказали в программе
Отправляясь на улицу, нужно не забыть и о таком важном аксессуаре, как перчатки. Они не только дополнят образ, но и помогут сохранить здоровой кожу рук.
Марина Матус, товаровед:
Кожа козлиная по своим характеристикам очень теплоустойчивая. Главный критерий – износостойкость. Самая теплая кожа – это кожа оленя.
Следует обратить внимание в перчатках на исполнение подкладки. Подкладки бывают: трикотажное полотно, ворсовое, чисто шерстяное, полушерсть, кашемир либо 100%-ный натуральный мех овцы.
Многие покупатели не знают правильного размера своей руки. Размер руки определяется с помощью сантиметровой ленты: обхват руки без большого пальца.
Потом выбираете модель. У кого-то длинные пальцы, средней длины пальцы и укороченные пальцы. При более теплой погоде можно использовать трикотажные перчатки.
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Зимняя погода заставляет потеплее укутываться. Теплая обувь, шубы и пуховики, шапки и шарфы – в декабрьскую метель эти предметы гардероба позволяют чувствовать...
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