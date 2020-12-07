«Ремонт за копейку». Читатели выбрали очередного победителя

Источник материала: Onliner

И вновь пришло время выбрать победителя очередного этапа нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку». Автор истории, которая наберет больше всего голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не останавливаемся, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

«Про мое жилье можно сказать: здесь нет дизайна, здесь собраны любимые вещи», — рассказывала нам Алина, сумевшая превратить квартиру со старенькой и невыразительной отделкой в уютное пространство, наполненное исключительными деталями. У нашей читательницы получился простой, но действительно уникальный интерьер.













Этой весной семья Виталия приобрела однокомнатную квартиру без ремонта. «Искали самый дешевый вариант на вторичном рынке. Критерии отбора были таковы: панельный или кирпичный дом, не барачного типа, шаговая доступность метро (10—15 минут спокойным шагом). В общем, как сейчас модно говорить, классический „бабушатник“», — рассказывали наши читатели. Всего за 3288 рублей им удалось сделать аккуратный ремонт в старенькой квартирке. Напоминаем, что получилось.













«В голове план был с самого начала: максимум света, максимум светлых и теплых тонов, функционал и практичность. Решили все делать своими руками (они растут из правильного места). А помогал мне отец, вдвоем мы все работы и выполняли», — рассказывал нам Марк, который своими руками преобразил студию площадью всего 30 квадратных метров.













«Очень часто мы слышим истории о том, как кто-то потратил десятки тысяч долларов на отделку однокомнатной квартиры, при этом ничего сверхъестественного не сделал. Такие истории пугают многих, кто мечтает о собственном жилье в новостройке. В своем рассказе я бы хотел развеять миф о том, что без крупных вложений нельзя сделать уютную и современную квартиру», — писал Кирилл. А вот что получилось у него.













Дополнено

Набрав 344 голоса, в этом этапе побеждает Алина, сумевшая оживить интерьер при помощи недорогих деталей. Она уже может думать над тем, куда же потратить 1000 рублей от нашего спонсора. В ближайшее время с ней свяжутся сотрудники Onliner и расскажут, как забрать приз. Не забывайте, что у вас еще есть шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.



