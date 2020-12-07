«С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным». Лукашенко потребовал от чиновников срочно всех трудоустроить (видео)

Источник материала: Onliner

На большом совещании по экономике, которое проходило сегодня, Александр Лукашенко сообщил о том, что нужно «немедленно заняться трудоустройством безработных». Он заявил, что нужно «немедленно поставить на учет всех тунеядцев».

— Немедленно заняться трудоустройством безработных, — сказал он. — С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Повторяю, это, как бы ни звучало, это не популярно, сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто „протестун“ на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.

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