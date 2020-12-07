БНТУ празднует 100-летие. Началась неделя юбилейных торжеств

Источник материала: ОНТ

За плечами – вековая история! Столетие отмечает Белорусский национальный технический университет.



Гражданская и Великая Отечественная войны, индустриализация, послевоенное восстановление – вуз вместе со страной переживал важные этапы истории. Выпускники – архитекторы, энергетики, строители, дорожники, айтишники и другие – ежедневно трудятся на благо государства. Сегодня в БНТУ получают знания более 30 тысяч студентов по 140 специализациям.

К юбилею открываются выставки, именные лаборатории и кафедры, а также музейная экспозиция. Под знаком юбилея пройдёт вся неделя.

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