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БНТУ празднует 100-летие. Началась неделя юбилейных торжеств
Источник материала: ОНТ
За плечами – вековая история! Столетие отмечает Белорусский национальный технический университет.
Гражданская и Великая Отечественная войны, индустриализация, послевоенное восстановление – вуз вместе со страной переживал важные этапы истории. Выпускники – архитекторы, энергетики, строители, дорожники, айтишники и другие – ежедневно трудятся на благо государства. Сегодня в БНТУ получают знания более 30 тысяч студентов по 140 специализациям.
К юбилею открываются выставки, именные лаборатории и кафедры, а также музейная экспозиция. Под знаком юбилея пройдёт вся неделя.
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За плечами – вековая история! Столетие отмечает Белорусский национальный технический университет. Гражданская и Великая Отечественная войны, индустриализация,...
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