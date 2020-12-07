







"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех "тунеядцев" болтающихся и заставить их работать", – заявил он.





По его словам, без принуждения не обойтись.





"Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто "протестун" на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления", – заявил Лукашенко.





Он также подчеркнул, что государство вынуждено тратить "огромные деньги" для раскрытия этих преступлений, а потом вкладывать средства в содержание отдельных граждан, которые попали в тюрьмы.





"Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких "тунеядцев", которые должны работать", – заключил он.