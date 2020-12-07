Действующий полковник юстиции: Эта власть создает страну строгого режима

"В начале избирательной кампании тогдашний глава МВД Юрий Караев встречался с сотрудниками крупных отделов внутренних дел. Было сказано следующее: "Вам можно все, не подведите“. Даже в страшном сне не мог представить, что „все“ — это буквально все".





Иван Агеев (имя и фамилия вымышленные по его просьбе) в разговоре со Свабодай рассказал, какие сейчас настроения среди силовиков, почему ни один правоохранитель не наказан за превышение полномочий и как он воспринял свое появление в списке «карателей Беларуси». Полковник юстиции, следователь по особо важным делам одного из отделов Следственного комитета(имя и фамилия вымышленные по его просьбе) в разговоре сорассказал, какие сейчас настроения среди силовиков, почему ни один правоохранитель не наказан за превышение полномочий и как он воспринял свое появление в списке «карателей Беларуси».





"Чешутся руки возбудить уголовное дело за насилие"

"С самого начала работы в силовых структурах нам говорили: милиционер, следователь должны оставаться вне политики, - говорит кадровый силовик. - Я согласен, но в том случае, если соблюдается основной принцип: каждый равен перед законом. Только при таком раскладе сотрудник может сказать: Я вне политики, так как на страже закона. Не важно, кто передо мной: вор, который что-то украл; или высокий чиновник, или коллега-силовик.





К сожалению, этот принцип, заложенный и в Конституции, начал нарушаться, когда приняли новый Уголовно-процессуальный кодекс. Появились касты “неприкасаемых". Имеется в виду особый порядок возбуждения уголовных дел относительно ряда лиц - депутатов, министров и т.д.».





В том, что закон не для всех одинаков, белорусы смогли убедиться во время драматических событий сразу после президентских выборов. Тысячи административных и уголовных дел против участников мирных акций и ни одного — за беспрецедентное насилие, совершенные увечья и даже убийства мирных граждан силовиками.





"У любого сотрудника должно быть уважение к закону. Без этого не может выполнять свои обязанности ни милиционер, ни следователь, ни прокурор, ни судья. Если считаешь, что имеешь право в каких-то случаях нарушить, то это преступление. Много следователей возмущены действиями силовиков.





Есть закон Об органах внутренних дел, где определено применение физической силы, спецсредств, оружия. Все мои коллеги сидят в телеграмм-каналах, видят ролики с разгонов. И если омоновец беспричинно бьет ногой в лицо, это превышение полномочий. В законе, в том числе, сказано: силовик должен стремиться причинить наименьший ущерб здоровью. Если человек не сопротивляется, зачем молотить его дубинкой?"





Так почему покрываются преступления тех, в чьи функции входят совсем другие задачи — защита граждан, а не демонстрация насилия?





"Процессы не начинаются только потому, что руководство страны прекрасно понимает: первое же уголовное дело против конкретного сотрудника силовых структур станет началом конца нынешней системы. Ведь тот, кто будет дальше участвовать в разгонах, уже задумается: „следующим в судебном конвейере могу стать я“.





Тем более есть программы распознавания лиц, скрыться от правосудия сложно. Лично у меня очень чешутся руки при наличии состава преступления завести уголовное дело по факту насилия со стороны бойцов ОМОН или других подразделений», — отмечает он.





Однако, по словам собеседника, система в буквальном смысле связала руки своим честным подчиненным.





"Существует определенная процедура: любое решение должен согласовать руководитель, — объясняет он. - А с этим нюансы. И, хотя есть некоторые процессуальные хитрости, юридические лазейки, тому же следователю чрезмерная активность и принятое решение грозит увольнением или непродлением контракта.





И это уже происходит: в одностороннем порядке прекращаются служебные соглашения, несмотря ни на должности, ни на чины, ни на заслуги - от следователя до заместителя руководителя управления Следственного комитета, такие факты уже есть"





"Использование оружия в крайних случаях и только по ногам"

Следователь Агеев не верит, что уголовные дела против виновных в насилии при нынешнем режиме возможны в принципе. По его сведениям,

правоохранители получили полный карт-бланш на применение силы.

Соответственно, с точки зрения руководства государства кого-то наказывать за легализованные «неограниченные полномочия» не совсем логично.





"В начале избирательной кампании уже бывший глава МВД Юрий Караев и его заместители встречались с сотрудниками крупных отделов внутренних дел. Было сказано примерно следующее: "Вам можно все, не подведите".





На тот момент, когда я это услышал, понял немного иначе: все, но в рамках закона, где абсолютно понятно прописано в том числе использование огнестрельного и травматического оружия. В самых крайних случаях и только по ногам, чтобы причинить наименьший вред здоровью. А не прицельно в голову или в грудь.





Даже в страшном сне не мог представить, что будет так, как имело место в августе и повторяется сейчас. Что "все" - это в буквальном смысле "все".





Гарантии безнаказанности для силовиков ранее Свабоде подтвердил и один из бывших сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры. Когда в начале сентября на должность главы ведомства был назначен Андрей Швед, от его имени был подписан "программный документ", в котором

признавалась правомерность насилия и содержался перечень мер для каждого профильного ведомства в реагировании на различные формы протестов.

По словам источника, там расписано все, что происходит прямо сейчас. Фактически документ лишил возможности инициировать прокурорские проверки вроде той, что пытались провести в деле избитых байкеров.









Как результат, в знак протеста начали увольняться авторитетные сотрудники прокуратуры. Документ носит гриф секретности, круг доступа к нему сильно ограничен.





"Действующая власть хочет создать страну строгого режима"

За почти четыре месяца, начиная с 9 августа, почти 32 тысячи человек задержали за "нарушение законодательства о массовых мероприятиях". Впрочем, в рамках президентской кампании активистов штабов претендентов и кандидатов начали сажать еще раньше, на этапе сбора подписей и процедуры регистрации.





Цифра рискует стремительно расти и дальше - особенно на фоне "пикетирования на балконах" (вывешивание флагов), инициатив возбуждать уголовные дела за повторное участие в акции, увеличить вдвое сроки административных арестов и штрафовать на 100 базовых величин за использование «незарегистрированной символики».





"Созванивались с другом, вместе заканчивали академию МВД. Юрист по образованию, он в шоке:

КРИМИНАЛКА за повторное участие в акции! Что дальше?

Система хочет создать страну строгого режима. Шаг влево, шаг вправо - тюрьма. А скоро и расстрел, если будем двигаться такими темпами.





С другой стороны, сам себе думаю. Ну вот подпишет изменения в Кодекс тот, кто попал на пост президента сомнительным путем, а мне придется привлекать к ответственности человека, который второй раз вышел на митинг. Для честных служащих это станет последней каплей. И смотря, что происходит вокруг, не удивлюсь, что такие "новеллы" и правда могут принять".





Как отмечает следователь, нынешняя политическая кампания отбросила Беларусь на десятки лет назад, когда в ход шли убийства и похищения оппонентов. Родственники по несколько дней не могут найти своих схваченных родных, оружие и спецтехника против мирных граждан превратились в будничность.

А убийство художника Романа Бондаренко стало кульминацией безнаказанности.

"Это ужас... Если даже в небольших городках возле храмов собираются люди, чтобы зажечь лампадки под портретом Ромы, это свидетельствует о человеческой боли. Я не знаю, что именно могу сделать в этой ситуации. Но молчать больше нельзя. Меня разбирает злоба, когда смотрю на такое беззаконие.

И я прошу прощения перед всем белорусским народом за свое юридическое бессилье.

Заслужили ли наши люди подобное издевательство? К сожалению, мы только по кабинетам и на кухнях возмутительно кричим. Что еще должно случиться, чтобы и следователи сказали свое слово да поднялись?"- задается он риторическим вопросом.





Еще одной особенностью своеобразного "диалога" власти и общества стала целенаправленная охота на журналистов. Никогда еще в суверенной истории Беларуси не было столько дел по печально известной статье 23.34.





Вместо «охранной грамоты» жилет с надписью «Пресса» и редакционный бэйдж стали мишенями - десятки сотрудников СМИ оштрафованы, лишены аккредитации МИД, отбыли административные аресты.





"Это же глупость, - констатирует полковник юстиции. - Мол, таким образом народ не увидит, что действительно творится во время разгонов. Уже много обсуждалось и анализировалось, поэтому все прекрасно видят, какая цель: будет меньше правдивой информации, то градус активности остынет, протест сдуется и заживем, как раньше.





Но не нужно специального образования, чтобы понять: как раньше, при этом режиме не будет! Его ресурс вышел. К тому же всегда есть запасные площадки, куда власть сама людей и выталкивает - те же телеграмм-каналы. Кроме того, сегодня каждый сам себе и блогер, и журналист, и видеооператор, процесса уже не остановить».





"Многих людей в погонах уже не могу назвать своими коллегами"

Тысячи сотрудников силовых структур за свой воинственный пыл попали в различные "позорные списки" - от "карателей Беларуси" до "Черной книги". В том перечне и полковник Агеев. Как отразилось на моральном состоянии его пребывание рядом с омоновцами, бойцами внутренних войск, судьями? Сильно ли "зацепило" такое соседство?





"Больше беспокоило, что отразится на семье. Коллеги подходили: мол, пиши заявление, начнем проверку. Я отказался, так как понимаю логику "партизан". Не знаю эффективности тех каналов, но у меня нет на них злобы. Люди возмущены системой в целом. Да и я тоже ею возмущен.





К сожалению, она давно перестала работать, как должна. И не я один, в списке немало тех, кто не виноват в том, что им приписывают. Что касается следователей, они в основном там "за компанию". Подавляющая часть прекрасно осознает, что такое нарушить закон. Что касается остальных... Думаю, большинство на "доске позора" вполне заслуженно".









Полковник юстиции говорит, что за последние месяцы круг его контактов существенно сузился. Прежде всего отвалились те люди в погонах, которые не только не поставили под сомнение силовые акции, а до сих пор считают их «необходимыми» для наведения порядка. Или молча соглашаются.

"К сожалению, многих уже не могу назвать своими коллегами, — категоричен он. - С милиционерами так или иначе приходится общаться во время работы, в расследовании уголовных дел. И если раньше могли поговорить на личные темы — как жена, дети, дача, рыбалка - то сейчас трудно пересилить себя, чтобы даже поздороваться.

Мое отношение к ним однозначное: они соучастники преступления власти против белорусского народа. Не преувеличу, если скажу, что, по крайней мере в комитете, многие разделяют мой взгляд и на события в стране, и на роль в этом наших бывших знакомых из органов внутренних дел".

Сам следователь Агеев во время разговора склонялся к тому, что день завершения контракта 31 декабря будет его последний рабочий день в Следственном комитете — хотя его и уговаривали не делать поспешных шагов. Волнует прежде всего то, продолжает собеседник, что начнут набирать не очень компетентных сотрудников, так называемых "секретарей", которые, не задумываясь, будут выполнять приказы, а не законы.

"Не останусь голодным без Комитета, больше волнует совесть" Рассматривает ли он возможность уехать из страны, как это уже сделали некоторые чиновники? Внутренние убеждения и гражданская позиция явно известны руководству комитета, а последствия в нынешней ситуации могут быть непредсказуемы.

"Не хочу говорить высоких слов о патриотизме, но это моя страна. Чтобы был моложе и видел за рубежом перспективы, может, и так. Но еще могу быть полезным и на родине. Пусть не в правоохранительных органах, есть другая работа, я не чураюсь. С учетом последних событий, безусловно, рассматривал варианты - от публичного увольнения до ухода после окончания контракта или переквалификации.

Не боюсь, что оставлю комитет и останусь голодным. Не проблема зарабатывать меньше. Больше волнует совесть. Я всегда желал коллегам, чтобы могли сказать: "честь имею!" Во все времена офицеры были особой кастой - честные, сильные, высокообразованные и культурные. К сожалению, один человек в одно мгновение все запятнал" По словам собеседника, за последние четверть века вертикаль власти полностью разошлась в цивилизационных устремлениях с собственным народом, особенно с его новой генерацией. "Сегодняшние 25-летние - совсем не те люди, которые его выбирали. Мои родители, которым в 1994-м было, как мне сейчас, поверили „своему парню“, решили, что такой руководитель и нужен. Но время деревенского сленга прошло. Сейчас за такого лидера стыдно.

Законное желание - чтобы из телевизора говорил не "колхозник", у которого лексикон все больше скатывается на оскорбления, а адекватный человек, идущий в ногу со временем.

Понятно, почему он не уступает власть, хотя был шанс спокойно уйти. Сегодня люди уже не простят убитых, покалеченных, брошенных в тюрьмы... Я уверен: пройдет несколько месяцев — и время расставит все на свои места. Честь, совесть и здравый смысл победят", — подытоживает полковник юстиции Иван Агеев.

Многие сотрудники правоохранительных органов, бросившие вызов системе, попали под уголовное преследование и последующий физический и моральный прессинг. Не исключает для себя подобного развития событий и опытный следователь — не из разговоров знает о чрезвычайной мстительности силовиков.



