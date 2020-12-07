Кузнецов: «Люди, которые выходят сегодня на улицы — герои не в меньшей степени, чем христиане начала эры»

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Основатель «Сильных новостей» — о том, каким будет финал борьбы, и о безумии верхов.

— Чем дольше идут белорусские протесты, тем чаще, помимо воли, вспоминается мне книга «Quo Vadis» («Камо грядеши») Генрика Сенкевича, — пишет Петр Кузнецов. — То, как показаны там первые христиане, которые через муки, страдания, смерти и боль отстаивали свою веру, до мурашек напоминает сегодняшних белорусов, продолжающих выходить на воскресные марши, несмотря ни на что.

Безумие верхов также напрашивается на параллели. И, если уж проводить их до конца, остается дождаться лишь закономерного финала.

Кто-кто, а я никогда не питал иллюзий о том, что перемен в Беларуси можно добиться быстро и легко. Всегда было четко понятно, что будет это больше всего похоже на операцию по удалению зуба без анестезии. И время будет идти непозволительно долго, и боли хватит на годы вперед, и рот будет полон крови. Но выбора особо нет, иначе этот зуб отравит весь организм и организм этот попросту умрет.

Белорусский национальный характер — интересная и уникальная штука, еще требующая осмысления, которое неминуемо придет с расцветом национальной культуры.

Десятилетиями мы рассказывали сами себе анекдоты о гвозде и «Можа так и трэба», однако не заметили, как доросли до того, чтобы обменять одно терпение на другое.

Те люди, которые ранее стойко переносили издевательства властей, любого их представителя, от мала до велика, и, казалось, ничто не может сдвинуть их с этого «гвоздя», сегодня не менее стойко переносят насилие, пытки, заключение и побои, но уже стремясь избавиться от тех, кто надоел хуже горькой редьки и, похоже, за десятилетия уверовал, что народ белорусский — и не народ вовсе, и даже, пардон, не народец, а так... Мебель.

Это называется «Не буди лиха, пока оно тихо». Но умудрились же разбудить.

Да, сегодня нет ощущения, что те акции и марши, которые проходят, могут свалить режим сами по себе, как казалось в августе-сентябре. Но люди не сдаются и продолжают ходить, потому что вместо ощущений пришло понимание. Понимание того, что невозможно вернуться к старому, потому что там, в этом сумеречном прошлом, ни настоящего, ни будущего — нет.

И люди, которые выходят сегодня на улицы — герои не в меньшей степени, чем христиане начала эры. Потому что уже, кажется, все поняли: неважно, сколько выходит. Неважно, в каком формате выходят. Неважно, как часто выходят.

Важно то, что пока продолжают выходить, продолжается борьба. Финал у этой борьбы может быть только один — ровно такой же, что у христиан и их врагов в «Quo Vadis». По другому в истории человечества еще не бывало. Единственное условие для этого в том, чтобы борьба не прекращалась.

И что-то подсказывает, что уже не прекратится.