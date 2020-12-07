Сорвавшая с омоновца балаклаву гражданка Швейцарии получила 2,5 года колонии

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Суд Советского района Минска 7 декабря вынес приговор Наталье Херше.

Женщина 12 лет живет в Швейцарии, сообщает Tut.b y. «Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь», - сказала Наталья.

Судья признала Херше виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. 19 сентября при задержании Наталья сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН и, как заявлялось, поцарапала ему лицо. Вину в нанесении телесных повреждений и в участии в несанкционированном митинге Наталья не признала.



Суд вынес приговор– 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Присутствовавший на заседании суда посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт заявил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку Херше, насколько это возможно.