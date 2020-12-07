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Сорвавшая с омоновца балаклаву гражданка Швейцарии получила 2,5 года колонии
07.12.2020 16:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Суд Советского района Минска 7 декабря вынес приговор Наталье Херше.
Женщина 12 лет живет в Швейцарии, сообщает
Судья признала Херше виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. 19 сентября при задержании Наталья сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН и, как заявлялось, поцарапала ему лицо. Вину в нанесении телесных повреждений и в участии в несанкционированном митинге Наталья не признала.
Присутствовавший на заседании суда посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт заявил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку Херше, насколько это возможно.
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Суд Советского района Минска 7 декабря вынес приговор Наталье Херше.
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