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YouTube определил самые популярные видео года

07.12.2020 16:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: avatanplus.com

Юмористический ролики в уходящем году оказались вне конкуренции.

Лидером рейтинга стало шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской, сообщает пресс-служба Google.

В целом топ-10 видео среди российских пользователей YouTube (2020) выглядит следующим образом:

1. LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | «Что было дальше?»

2. «вДудь»: «Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь»

3. «Вечерний Ургант»: «Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху»

4. Mamix? : «За сколько минут опарыши съедят бургер?»

5. A4: «Вернулись в школу на Один День Челлендж!»

6. Литвин: «Гори гори ясно»

7. Телеканал ТНТ: Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»

8. FixPlay — Майнкрафт: Фикс — Кожаные штаны (Клип 1.000.000 Подписчиков)

9. KTV: «Непосредственно СУД», 8 серия 5 сезона

10. Евгений Ткачев: «Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2»

Топ-10 музыкальных видео возглавляет клип группы Little Big, Топ-10 авторов – А4.

В числе тех, кто совершил на видеоплатформе настоящий прорыв и показал рост не менее 200%, техноблогер ГЛЕНТ, популярный комик и автор комедийного сериала Антон Лапенко, музыкальный продюсер, битмейкер и автор песен SLAVA MARLOW.

 
 
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Юмористический ролики в уходящем году оказались вне конкуренции.
 
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