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YouTube определил самые популярные видео года
07.12.2020 16:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: avatanplus.com
Юмористический ролики в уходящем году оказались вне конкуренции.
Лидером рейтинга стало шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской, сообщает пресс-служба Google.
В целом топ-10 видео среди российских пользователей YouTube (2020) выглядит следующим образом:
1. LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | «Что было дальше?»
2. «вДудь»: «Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь»
3. «Вечерний Ургант»: «Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху»
4. Mamix? : «За сколько минут опарыши съедят бургер?»
5. A4: «Вернулись в школу на Один День Челлендж!»
6. Литвин: «Гори гори ясно»
7. Телеканал ТНТ: Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
8. FixPlay — Майнкрафт: Фикс — Кожаные штаны (Клип 1.000.000 Подписчиков)
9. KTV: «Непосредственно СУД», 8 серия 5 сезона
10. Евгений Ткачев: «Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2»
Топ-10 музыкальных видео возглавляет клип группы Little Big, Топ-10 авторов – А4.
В числе тех, кто совершил на видеоплатформе настоящий прорыв и показал рост не менее 200%, техноблогер ГЛЕНТ, популярный комик и автор комедийного сериала Антон Лапенко, музыкальный продюсер, битмейкер и автор песен SLAVA MARLOW.
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Юмористический ролики в уходящем году оказались вне конкуренции.
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