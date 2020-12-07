Nissan поделился первыми изображениями салона нового Qashqai

Источник материала: Tut.by

В следующем году в Европе состоится рыночный дебют третьего поколения кроссовера Nissan Qashqai , первая порция информации о котором была обнародована в ноябре. А теперь на новых снимках засвечен интерьер будущей новинки.





Внутреннее убранство нового Qashqai будет сильно отличаться от салона нынешней модели. Во-первых, кроссовер получит виртуальную приборную панель с 12,3-дюймовым экраном, а у самых богатых версий вдобавок будет еще и проекционный дисплей диагональю 10,8 дюйма (если верить Nissan, самый крупный в сегменте). У двухпедальных версий появится новый селектор трансмиссии.









Центральная консоль переработана — над ней возвышается 9-дюймовый тачскрин новой мультимедиа-системы с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Для топовых комплектаций нового Qashqai заявлена аудиосистема Bose с 10 динамиками. В списке опций будут беспроводная зарядка для смартфонов, отделка кожей наппа и функция массажа для передних сидений.





А еще разработчики обещают, что салон нового Qashqai станет просторнее, а сам автомобиль укрупнится в габаритах, став на 35 мм длиннее, на 30 мм шире и на 25 мм выше. Колесная база подрастет на 20 мм, запас места для коленей сзади увеличится на 22 мм, а пространства над головой (на переднем и заднем ряду) на 15 мм. Станет вместительнее багажник — его объем вырастет на 74 л.





Ждать премьеры нового Qashqai осталось недолго — целиком кроссовер должен быть рассекречен до конца этого года, а к европейским дилерам он начнет поступать в начале 2021 года. До рынка ТС, как это водится, новинка доберется с опозданием.