Совет ЕС одобрил новый механизм санкций за нарушения в сфере прав человека

Совет министров иностранных дел Евросоюза на заседании 7 декабря утвердил глобальный режим санкций за нарушения в сфере прав человека.





Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, впервые у Евросоюза появился рамочный механизм, который позволит вводить ограничительные меры в отношении отдельных физических лиц, организаций и органов (как государственных, так и негосударственных), которые ответственны или причастны к серьезным нарушениям прав человека.

Включенным в санкционный список будет запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения будут заморожены. Кроме того, им будет ограничен доступ к финансовой системе ЕС, а резидентам Евросоюза — запрещено предоставлять лицам из «черного списка» любые финансовые услуги. Новый механизм санкций позволит ЕС применять ограничительные меры в отношении гражданина любого государства при подозрении в нарушении им прав человека, вне зависимости от того, действует ли санкционный режим в отношении этой страны.

Этот режим санкций будет применяться за такие действия, как геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека (пытки, рабство, внесудебные или произвольные казни и убийства, насильственное исчезновение лиц, произвольные аресты или задержания).

Принимать решения о включении в санкционный список того или иного лица будет Совет ЕС по предложению государства-члена или верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

«Сегодняшнее решение подчеркивает, что поощрение и защита прав человека остаются краеугольным камнем и приоритетом внешних действий ЕС, и отражает решимость ЕС бороться с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Решение опубликовано сегодня в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу завтра, 8 декабря.

Ранее ЕС ввел два пакета санкций против белорусских должностных лиц, причастных к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении инакомыслящих.