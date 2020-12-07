Приговор по делу о выстрелах в начальника МРО ГАИ: 5 лет колонии (обновлено)

Источник материала: Onliner

В конце июля в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Сегодня стал известен приговор по этому делу.

В результате того нападения сотрудник ГАИ не пострадал. Как сообщали следователи, он «среагировал на ситуацию и успел уклониться, а стрелявшего задержал коллега руководителя».





Ранее были озвучены подробности предыстории. Известно, что пенсионер несколько лет назад купил старый мопед. Документы сгорели в пожаре. Оформлением мужчина не стал заниматься. Когда его остановил сотрудник ГАИ, на него наложили штраф в одну базовую. Штраф мужчина не уплатил, так как считал его несправедливым. Поскольку штраф не был уплачен вовремя, сумма возросла в несколько раз. Отдел принудительного исполнения направил протокол в управление по труду, где владельцу незарегистрированного мопеда автоматически урезали очередную выплату пенсии. Мужчина вновь посчитал такое решение несправедливым, пришел в ОПИ, попытался в очередной раз рассказать сотрудникам, как все было на самом деле. Но в отделе, по словам обвиняемого, сказанным в суде, «никто не хотел слушать». Он достал из пакета бутылку с бензином, быстро выплеснул содержимое на голову 28-летнему судоисполнителю. Как потом выяснилось, молодой человек не рассматривал это дело. На суде мужчина убеждал, что не собирался никого поджигать. До суда он содержался под стражей и под домашним арестом. В тот раз его отпустили в зале суда.





«Обвиняемый в июле 2019 года был привлечен начальником ГАИ к административной ответственности за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, и без договора обязательного страхования, — рассказывали в СК. — Из мести за назначение ему административных наказаний в виде штрафов он решил совершить указанное противоправное деяние. По результатам взрывотехнической экспертизы, установлено, что предмет, из которого обвиняемый производил выстрелы, является пиротехническим изделием бытового назначения. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое заболевание, из-за которого он во время совершения преступления не мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими».





Действия мужчины были квалифицированы по ст. 364 УК РБ («Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности»). В 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Тогда он также из мести за выполнение служебных обязанностей на рабочем месте облил бензином сотрудника отдела принудительного исполнения.





Дополнено: приговор суда

«70-летний житель облцентра К. был признан виновным в преступлении, — сообщили сегодня в Генпрокуратуре. — На основании ст. 364 УК РБ суд Ленинского района Бреста назначил ему в качестве наказания 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом согласно ст. 106 УК РБ к обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения».