ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приговор по делу о выстрелах в начальника МРО ГАИ: 5 лет колонии (обновлено)

07.12.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В конце июля в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Сегодня стал известен приговор по этому делу.

В результате того нападения сотрудник ГАИ не пострадал. Как сообщали следователи, он «среагировал на ситуацию и успел уклониться, а стрелявшего задержал коллега руководителя».

Приговор по делу о выстрелах в начальника МРО ГАИ: 5 лет колонии (обновлено)

Ранее были озвучены подробности предыстории. Известно, что пенсионер несколько лет назад купил старый мопед. Документы сгорели в пожаре. Оформлением мужчина не стал заниматься. Когда его остановил сотрудник ГАИ, на него наложили штраф в одну базовую. Штраф мужчина не уплатил, так как считал его несправедливым. Поскольку штраф не был уплачен вовремя, сумма возросла в несколько раз. Отдел принудительного исполнения направил протокол в управление по труду, где владельцу незарегистрированного мопеда автоматически урезали очередную выплату пенсии. Мужчина вновь посчитал такое решение несправедливым, пришел в ОПИ, попытался в очередной раз рассказать сотрудникам, как все было на самом деле. Но в отделе, по словам обвиняемого, сказанным в суде, «никто не хотел слушать». Он достал из пакета бутылку с бензином, быстро выплеснул содержимое на голову 28-летнему судоисполнителю. Как потом выяснилось, молодой человек не рассматривал это дело. На суде мужчина убеждал, что не собирался никого поджигать. До суда он содержался под стражей и под домашним арестом. В тот раз его отпустили в зале суда.

Приговор по делу о выстрелах в начальника МРО ГАИ: 5 лет колонии (обновлено)

«Обвиняемый в июле 2019 года был привлечен начальником ГАИ к административной ответственности за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, и без договора обязательного страхования, — рассказывали в СК. — Из мести за назначение ему административных наказаний в виде штрафов он решил совершить указанное противоправное деяние. По результатам взрывотехнической экспертизы, установлено, что предмет, из которого обвиняемый производил выстрелы, является пиротехническим изделием бытового назначения. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое заболевание, из-за которого он во время совершения преступления не мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими».

Приговор по делу о выстрелах в начальника МРО ГАИ: 5 лет колонии (обновлено)

Действия мужчины были квалифицированы по ст. 364 УК РБ («Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности»). В 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Тогда он также из мести за выполнение служебных обязанностей на рабочем месте облил бензином сотрудника отдела принудительного исполнения.

Приговор по делу о выстрелах в начальника МРО ГАИ: 5 лет колонии (обновлено)

Дополнено: приговор суда

«70-летний житель облцентра К. был признан виновным в преступлении, — сообщили сегодня в Генпрокуратуре. — На основании ст. 364 УК РБ суд Ленинского района Бреста назначил ему в качестве наказания 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом согласно ст. 106 УК РБ к обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце июля в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал самодельное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент: все настаивают, что нужно перераспределение полномочий. Добавим кому мало, но и ответственность перейдёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика