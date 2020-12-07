Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

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Зачем Хрущев переименовал Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте « Тайны Беларуси ».





В статусе заповедника пуща была до того самого памятного 1957 года, когда Хрущев вернулся из Югославии. С легкой руки он тут же переименовал заповедник в заповедно-охотничье хозяйство, что тогда наделало немало шума.





Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Это был год, когда полностью запретили охоту на оленя. Кроме того, тогда все заповедники назывались, например, заповедник «Беловежская пуща» или заповедник «Браславские озера». Само понятие заповедник говорит о том, что там охотиться совсем нельзя. Но Никита Хрущев поохотился в Крыму, это попало в полосу прессы. Люди не понимали, как можно охотиться. Уже в следующем 1957 году появилось понятие государственное заповедно-охотничье хозяйство. Мы и охраняем животных и растительность, но мы и истребляем.





Заповедником и одновременно угодьем для охоты первых лиц пуща была 33 года. В основном здесь занимались разведением зверей. Туристам доступ сюда не перекрыли, но они могли лишь посетить музей природы да посмотреть на зубров в вольерах. Охотиться посторонним здесь было строго-настрого запрещено.





Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Проезд по территории был запрещен, проехать можно было только с разрешения дирекции пущи, и то там указывалось, по каким маршрутам можно ехать. Конечно, о Вискулях даже разговора быть не могло.





Настал звездный час и для научной элиты. В 1988 пущу включили в конвенцию по охране всемирного наследия сразу по двум критериям: ­ экологическому и историческому. А уже спустя четыре года белорусская часть вошла в программу ЮНЕСКО.





Дмитрий Бернацкий, начальник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Не просто включили национальный парк «Беловежская пуща», а включили как единый польско-белорусский трансграничный объект. Таких объектов трансграничных очень мало по сравнению с остальными, а на тот момент это был первый в Европе трансграничный объект природного наследия ЮНЕСКО.





Александр Бурый, генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Пуща всегда имела определенный статус. Во всех государствах, где бы она ни находилась, там уже были определены определенные режимы и ограничения. В том числе в охоте, в лесопользовании, поэтому, наверное, это и сыграло свою роль, что она сохранилась в первозданном виде.