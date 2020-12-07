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Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

07.12.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Зачем Хрущев переименовал Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

В статусе заповедника пуща была до того самого памятного 1957 года, когда Хрущев вернулся из Югославии. С легкой руки он тут же переименовал заповедник в заповедно-охотничье хозяйство, что тогда наделало немало шума.

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Это был год, когда полностью запретили охоту на оленя. Кроме того, тогда все заповедники назывались, например, заповедник  «Беловежская пуща» или заповедник «Браславские озера». Само понятие заповедник говорит о том, что там охотиться совсем нельзя. Но Никита Хрущев поохотился в Крыму, это попало в полосу прессы. Люди не понимали, как можно охотиться. Уже в следующем 1957 году появилось понятие государственное заповедно-охотничье хозяйство. Мы и охраняем животных и растительность, но мы и истребляем.

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

Заповедником и одновременно угодьем для охоты первых лиц пуща была 33 года. В основном здесь занимались разведением зверей. Туристам доступ сюда не перекрыли, но они могли лишь посетить музей природы да посмотреть на зубров в вольерах. Охотиться посторонним здесь было строго-настрого запрещено.

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:
Проезд по территории был запрещен, проехать можно было только с разрешения дирекции пущи, и то там указывалось, по каким маршрутам можно ехать.  Конечно, о Вискулях даже разговора быть не могло.

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

Настал звездный час и для научной элиты. В 1988 пущу включили в конвенцию по охране всемирного наследия сразу по двум критериям: ­ экологическому и историческому. А уже спустя четыре года белорусская часть вошла в программу ЮНЕСКО.

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

Дмитрий Бернацкий, начальник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Не просто включили национальный парк «Беловежская пуща», а включили как единый польско-белорусский трансграничный объект. Таких объектов трансграничных очень мало по сравнению с остальными, а на тот момент это был первый в Европе трансграничный объект природного наследия ЮНЕСКО.

Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем

Александр Бурый,  генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Пуща всегда имела определенный статус. Во всех государствах, где бы она ни находилась, там уже были определены определенные режимы и ограничения. В том числе в охоте, в лесопользовании, поэтому, наверное, это и сыграло свою роль, что она сохранилась в первозданном виде.

Сталин подарил часть Польше. Что было с Беловежской пущей было после Великой Отечественной войны? Читайте здесь

Люди в материале: Руслан Книга, Анна Денгубенко, Дмитрий Бернацкий, Александр Бурый

 
 
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Зачем Хрущев переименовал Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В статусе заповедника пуща была до того самого...
 
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