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Охота на оленя была запрещена, но Хрущёв переименовал Беловежскую пущу. Рассказываем, зачем
Источник материала: СТВ
Зачем Хрущев переименовал Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «
В статусе заповедника пуща была до того самого памятного 1957 года, когда Хрущев вернулся из Югославии. С легкой руки он тут же переименовал заповедник в заповедно-охотничье хозяйство, что тогда наделало немало шума.
Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Заповедником и одновременно угодьем для охоты первых лиц пуща была 33 года. В основном здесь занимались разведением зверей. Туристам доступ сюда не перекрыли, но они могли лишь посетить музей природы да посмотреть на зубров в вольерах. Охотиться посторонним здесь было строго-настрого запрещено.
Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:
Настал звездный час и для научной элиты. В 1988 пущу включили в конвенцию по охране всемирного наследия сразу по двум критериям: экологическому и историческому. А уже спустя четыре года белорусская часть вошла в программу ЮНЕСКО.
Дмитрий Бернацкий, начальник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Александр Бурый, генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
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Зачем Хрущев переименовал Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В статусе заповедника пуща была до того самого...
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