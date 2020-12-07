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Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 7 декабря совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.
Затронули на совещании и тему на злобу дня. Речь о несостоявшихся актерах «воскресных комедий». Видимо, у таких «талантов» свободного времени хоть отбавляй: находится оно на протесты, придется найти и на работу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.
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Александр Лукашенко: «Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 7 декабря совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021 год, сообщили в...
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