Президент: все настаивают, что нужно перераспределение полномочий. Добавим кому мало, но и ответственность перейдёт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от правительства и местной власти выполнения поставленных задач. Ссылка на пандемию и как следствие сложные обстоятельства не принимаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты работы экономики в крайне сложном 2020 году и планы на 2021-й 7 декабря обсудили на совещании у Президента.

Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.





Этот год для белорусской экономики, как и для мировой в целом, стал серьезным экзаменом. Пандемия, закрытые границы, остановка предприятий во всем мире – все это вызвало снижение активности на рынке. В первом квартале ВВП страны снизился на 0,2 %, во втором – падение ускорилось до 3 %. Хотя нашей стране отдельные «знатоки» пророчили и вовсе полный коллапс.





По оценкам правительства, ВВП по итогам года составит порядка 99,2 %. Даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом в Европе. При этом Александр Лукашенко призывает не расслабляться. Требование Президента – обеспечить положительную динамику по всем направлениям. Но в каждом решении должна просматриваться экономическая эффективность и реакция на запросы людей.

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Подход Александра Лукашенко к работе хорошо известен. От подчиненных Президент требует такого же должного отношения: с поставленными задачами необходимо справляться не только качественно, но еще и в срок.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах Президента. Отсечки в полгода, девять месяцев – по итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом раз и навсегда договоримся.

Все настаивают на том (еще раз подчеркиваю это в очередной раз), что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия.

В данном случае вот схема, самая демократичная. Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал – если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены пять лет назад Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема.

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Добавим, что о прогнозах развития страны на предстоящие 5 лет сегодня не говорили. Этот нюанс в начале совещания обозначил Александр Лукашенко. Поскольку 2021-й – стартовый год для пятилетки, вопрос требует детального разбора. К обсуждению пятилетнего планирую вернуться в начале января. Эта тема станет одной из главных и на предстоящем Всебелорусском народном собрании.